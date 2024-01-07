737 MAX萬多呎高空「甩窗」：丟的是門是窗？美國NTSB解答

美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一部載有171名乘客和6名機組人員的波音737 MAX 9客機，1月5日在俄勒岡州波特蘭（Portland）飛行途中發生窗戶飛脫，導致爆炸性減壓（Explosive Decompression）。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍門迪（Jennifer Homendy）6日晚出席記者會交代最新消息。NTSB於6日派人前往波特蘭對展開調查。

霍門迪6日晚稱，這架飛機從俄勒岡州波特蘭起飛飛往加州安大略時，機身左側機身部份撕裂，迫使機師決定折返並安全着陸。

英國廣播公司（BBC）6日根據飛機追蹤數據報道，它是在處於1.6萬呎（約4,876米）高空時開始進行緊急降落。從萬多呎高的高空到着陸需要一段時間，由此可以想像乘客在這樣的情況下有多驚恐。當時有乘客坐在機身部份脫落後的「大窟窿」附近。

嚴格來說：門窗「都不是」

霍門迪稱，所幸「甩窗」的位置旁沒有乘客在坐。她稱，機身旁的座椅部份，包括頭枕都不見了。

意外發生後一段時間，不同媒體對於這一片飛丟失的部件有不同的說法，有人說是窗，有人說是門。從霍門迪的發言看來，應稱它為「機艙中部的門塞」（mid cabin door plug）。

她稱，發生意外的位置，本是用於裝置一道門（逃生門），但阿拉斯加航空沒有這麼做，並以一個門塞（door plug）代替。

路透社7日稱，有增加機內座位的廉價航公司會使用這個位置，因它們須有更多的疏散路徑。然而，在座位較少的飛機上，這些門被永久堵塞或停用，包括今次出事的阿拉斯加航空客機。

涉事的門塞由總部位於堪薩斯州的勢必銳航空系統（Spirit AeroSystems）製造，該公司2005年從波音分離出來。一位消息人士6日告訴路透社，勢必銳製造並安裝在事件中飛脫的門塞。

NTSB主席霍門迪說，調查人員將將查看客機維修記錄、加壓系統和門部件，再根據調查做出下一部行動。她請求公眾幫助找回據信落在波特蘭以西位郊區的門塞。

波音MAX 737 9甩窗：圖為2023年6月22日，在法國巴黎附近的布爾熱機場舉行的第54屆國際巴黎航空展上，一架波音737 MAX-10在飛行表演進行期間降落。前方是勢必銳航空系統（Spirit AeroSystems）標誌。（Reuters）

美國聯邦航空局（FAA）6日下令暫時停飛由美國航空公司運營或在美國境內運營的波音737 MAX 9型客機，以對該機型進行安全檢查。阿拉斯加航空公司也宣布將停飛該公司所有同型號飛機。

FAA稱，這緊急適航指令將影響約171架飛機，運營商須在恢復飛行前按該指令規定對飛機進行檢查。FAA稱，所有裝有門塞的波音737 MAX 9飛機須在必要時進行過檢查和維修後才能飛行。

波音MAX 737 9甩窗：2024年1月5日，美國阿拉斯加航空1282號班機飛往加州安大略途期間出現爆炸性減壓，乘客氧氣面罩自座位上方掉落，旁邊是缺失的窗戶以及部份側壁。（Kyle Rinker via X/via REUTERS）

波音公司6日發表聲明稱，支持美國聯邦航空管理局要求立即對與事故飛機配置相同的737 MAX 9機型進行安全檢查的決定。

據統計，美國波音公司在全球已交付218架737 MAX 9型客機。

2018年10月和2019年3月，印尼獅子航空公司和埃塞俄比亞航空公司航班分別發生空難，合計346人遇難，失事飛機均為波音737 MAX 8型客機。波音737 MAX客機隨後在全球多個國家和地區遭停飛近兩年。