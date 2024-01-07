波音737MAX 9｜爆炸性減壓有多危險？　飛機「甩窗」非首次

美國阿拉斯加航空公司一架客機在1月5日飛行途中突然窗戶飛脫，後成功緊急着陸，未有釀成大災難。這類的意外一般稱為爆炸性減壓（Explosive Decompression），在過去的飛行事故中曾經發生。



據事發客機上的目擊者表示，窗戶突然飛脫就如一個小型爆炸，然然一團霧或雲似的氣流從身邊飛過，打在臉上：「人們的頭髮到處亂飛。」

這是機艙失壓下造成的現象：當飛機愈飛愈高的時候，氣壓會隨之降低，為保持旅客舒適及維持氧氣供應穩定，機內會進行加壓，因此與外邊氣壓形成反差。當機身任何一處出現破洞，機內氣壓會從洞口不斷排走，出現強勁氣流。

圖為2018年5月14日，四川航空8633號班機駕駛艙右方的擋風玻璃脫落，出現一個洞。（資料圖片）

類似的事故在航空歷史上不時發生，不論是窗戶飛脫、艙門飛脫或是機身突然被撕開一部份都曾出現。例如2018年5月14日四川航空8633號班機，駕駛艙右方的擋風玻璃突然破裂脫落，副駕駛半個身一度被吸出窗外，幸在機組人員臨危不亂及努力下成功降落成都機場。

另一個更著名的事件發生在1988年4月28日，阿羅哈航空243號班機在飛行途中機身前半部外殼突然飛脫，但飛機仍然成功迫降茂宜島機場，全機僅一名機組人員不幸被吸出機外死亡。當時機身的頭等艙部的外殼完全脫落，機頭與機身隨時有解體的危險，飛機能成功迫降堪稱奇蹟。

圖為1988年4月28日，阿羅哈航空243號班機的受損情況，機身前半的外殼飛脫。（Wikipedia）

然而爆炸性減壓也會發生災難意外，2002年5月25日的中華航空611號班機空難（又稱澎湖空難）便是其中一例。飛機機尾的蒙皮在飛行中脫落，強烈氣流把整個機尾扯斷，最終整架飛機在空中解體，機上全員225人全數罹難。

會造成類似的事故大都與機身設計問題或維護失誤有關，後者屬人為錯誤。如四川航空意外中，是因為擋風玻璃設計不夠完善所導致；阿羅哈航空的意外則是因維修人員始終未有發現機身受損，導致飛行途中因金屬疲勞撕裂。至於澎湖空難同樣是因為維修人員疏忽，未有正確處置受損蒙皮所致。