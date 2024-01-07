伊拉克宣布終止國際聯盟駐軍安排　擬成立雙邊委員會

美軍在伊拉克首都巴格達擊殺一名親伊朗的民兵頭目後，美伊關係陷入緊張。伊拉克政府宣布，將結束國際聯盟繼續駐紮在伊拉克的安排。



伊拉克總理蘇丹尼（Mohammed Shia al-Sudani）的辦公室星期五（1月5日）發表聲明說，伊拉克政府要結束國際聯盟繼續駐紮伊拉克的立場是堅定的，「絕不退縮」。

美國星期四（4日）出動無人機，在巴格達炸死了什葉派民兵「人民動員組織」強硬派系精英運動（Harakat al-Nujaba）的一名親伊朗頭目。蘇丹尼政府指這是對伊拉克的「公然侵略」。

針對美軍近期頻繁在伊拉克境內執行的軍事行動，蘇丹尼說，「人民動員組織」部隊是伊拉克武裝部隊的一部份，針對這個民兵組織的襲擊違反了國際聯盟的目的與原則。

圖為2020年1月在位於伊拉克巴格達以西的阿薩德空軍基地（Ain Al-Asad Air Base），兩架美軍車輛在基地內行駛（Reuters）

伊拉克政府2016年收編由多個什葉派民兵武裝組成的「人民動員組織」。伊拉克不少什葉派民兵組織與伊朗關係密切，其中一些還接受伊朗的訓練和支持。

蘇丹尼強調，伊拉克不容許國家主權被侵犯，伊拉克必將採取必要措施維護國家主權、安全和穩定。美國主導的國際聯盟如今已沒有理由繼續留在伊拉克。

他透露，伊拉克政府將成立一個雙邊委員會，為永久結束國際聯軍在伊拉克的任務做準備。

美國國防部發言人萊德同日被媒體問及此事時，沒對蘇丹尼的宣布置評，而僅重申前一天的聲明，即華盛頓將繼續就美軍的安全與保障問題同伊拉克政府密切磋商。

美國2003年發動伊拉克戰爭，2011年底從伊拉克撤軍，只留下少量駐軍。自去年10月以哈衝突爆發以來，駐伊拉克和敘利亞的美軍遭遇了至少100次襲擊。一個與伊朗有聯繫的鬆散武裝組織聯盟經常聲稱是他們所為，為的是不滿美國在加沙戰爭中支持以色列。

黎巴嫩真主黨警告以色列 將回應哈馬斯領袖遇害

在這同時，黎巴嫩真主黨警告以色列，它很快會在「戰場上」針對哈馬斯二號人物阿魯里（Saleh al-Arouri）在貝魯特被殺做出回應。

黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）星期五在電視上說，以色列一旦實現在加沙的軍事目標，下一個要對付的就是黎巴嫩。

這是阿魯里星期二遇襲身亡後，納斯魯拉第二次發話。他說，真主黨不能保持沉默，否則黎巴嫩將面對以色列更多的襲擊。「我們不能對如此嚴重的侵犯行為保持沉默，因為這意味着整個黎巴嫩、所有的城市、村莊和人民都將暴露於危險之中。如今，一切在戰場上決定。」

納斯魯拉還警告，如果以色列向黎巴嫩開戰，先遭殃的會是以色列北部的人民。他說，自以哈衝突爆發三個月來，真主黨已在以黎邊境針對以軍的48個據點以及11個後方設施發動了近670次軍事行動，破壞了敵方的大量軍車和坦克。

本文獲《聯合早報》授權轉載

