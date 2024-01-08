以巴衝突｜布林肯訪卡塔爾　重申不能強迫巴勒斯坦人離開加沙

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1月7日訪問約旦後，隨即轉抵卡塔爾，與卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）會面。布林肯重申，美國反對強迫巴勒斯坦平民離開加沙，又指將再次敦促以色列減少傷害加沙平民。



布林肯與穆罕默德會面後，雙方會見記者。布林肯表示，本星期訪問以色列時，會敦促對方採取更多措施，減少加沙平民傷亡。他又強調，只要條件允許，會盡快讓巴勒斯坦平民返回家園，絕對不能被迫離開加沙。此外，各方必須繼續利用影響力，避免當前衝突中出現新戰線。

穆罕默德指出，以色列上周以無人機擊斃黎巴嫩的一名哈馬斯領袖，影響卡塔爾斡旋停火的能力，但該國仍會繼續努力。他強調，加沙地帶需立即停火，以巴問題需要在國際框架內，獲得公平且全面解決。雙方也談及海紅局勢，穆罕默德指商船受襲不可接受，但不認為軍事手段是正確反應。

布林肯訪問卡塔爾期間，亦曾與卡塔爾埃米爾（Emir，意指國家領導人，科威特、卡塔爾皆使用此稱謂）塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）會面。

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訪約旦時稱希望啟動有關加沙未來談判

布林肯此前訪問約旦，與國王阿卜杜拉二世（Abdullah II）會面。他重申，美國反對強迫巴勒斯坦人離開加沙或約旦河西岸，希望啟動有關加沙未來的談判。他又稱，有必要需要保護在約旦河西岸的巴勒斯坦人，免受以色列極端主義定居者的暴力侵害。

美方官員透露，布林肯此行將收集阿拉伯國家對加沙未來的看法，然後再向以色列提出這些立場，預計各方將存在很大差異。