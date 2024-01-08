美國防長隱瞞住院風波愈鬧愈大：元旦劇痛入ICU　副手也蒙在鼓裏

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）隱瞞入院的風波愈鬧愈大，美國國防部官員1月8日出來解畫，公布更多細節，顯示奧斯汀2023年12月22日接受醫療程序後翌日返家，至元旦1月1日劇痛入深切治療部（ICU），不但總統拜登（Joe Biden）未有第一時間獲得消息，原來就連奧斯汀的副手也遭蒙在鼓裏。



70歲的奧斯汀至今仍未公開他12月22日是接受什麼醫療程序（medical procedure），綜合美聯社、路透社1月8日報道，他12月23日返家，但到了1月1日身體出現劇痛，獲送到沃爾特．里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）的深切治療部。

美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）指，奧斯汀「由於醫療需要而被安排送到醫院的深切治療部，但之後是出於醫院空間和私隱方面考慮，繼續留在該處。」

圖為2023年12月19日，美國防部長奧斯汀與駐紮卡塔爾多哈烏代德空軍基地的軍人交談。（美國防部長公共事務辦公室 via Reuters）

美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）當時在波多黎各（Puerto Rico）休假，1月2日開始承擔奧斯汀部份工作，但直至1月4日，希克斯才獲告知奧斯汀自1月1日起已經入院，意味她之前也不知內情。

路透社指，此顯示奧斯汀住院一事的保密程度，比之前外界估計的還要更高。

賴德辯稱，奧斯汀的幕僚長馬格薩門（Kelly Magsamen）當時生病，所以「無法在此之前發出通知」，稱其在1月4日通知希克斯與美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）。

美國國防部8日指，奧斯汀仍然住院，但有接收最新的部門行動資訊，為團隊提供指導。