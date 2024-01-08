美日韓「印太對話」聲明發布 北京：嚴重關切涉華內容
撰文：許懿安
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在1月8日中國外交部例行記者會上，有記者提問稱，6日，美國國務院發表美日韓「印太對話」聯合聲明，對中國在南海的主張及升級局勢的行為表示關切，稱將繼續根據國際法開展三邊海上安全和執法合作。三國還宣稱台灣海峽的和平穩定對國際社會的安全與繁榮不可或缺。中方對此有何評論？
對此，發言人毛寧表示，中方注意到美日韓舉行有關對話並發表共同文件，對其中的涉華不當內容表示嚴重關切。中方堅決反對有關國家以合作為名，拼湊排他性的「小圈子」，粗暴干涉中國內政，攻擊抹黑中國，煽動對抗對立。
毛寧說，當前南海局勢總體穩定，中國始終堅定捍衛領土主權和海洋權益，同時致力於同有關當事國通過對話協商妥善處理分歧。個別域外國家在南海炫耀武力，挑動對抗，不利於南海和平穩定。
毛寧強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉，維護台海和平穩定的關鍵在于堅持一個中國原則，堅決反對「台獨」分裂。亞太地區是和平發展的高地，不是大國博弈的棋局。我們敦促有關方面切實尊重地區國家維護和平穩定的努力，摒棄冷戰思維，停止製造陣營對抗，加劇地區局勢緊張。