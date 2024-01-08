美日韓「印太對話」聲明發布　北京：嚴重關切涉華內容

在1月8日中國外交部例行記者會上，有記者提問稱，6日，美國國務院發表美日韓「印太對話」聯合聲明，對中國在南海的主張及升級局勢的行為表示關切，稱將繼續根據國際法開展三邊海上安全和執法合作。三國還宣稱台灣海峽的和平穩定對國際社會的安全與繁榮不可或缺。中方對此有何評論？



對此，發言人毛寧表示，中方注意到美日韓舉行有關對話並發表共同文件，對其中的涉華不當內容表示嚴重關切。中方堅決反對有關國家以合作為名，拼湊排他性的「小圈子」，粗暴干涉中國內政，攻擊抹黑中國，煽動對抗對立。

2022年12月25日，解放軍東部戰區於台灣島周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練，圖為空中眺望台島中央山脈。（東部戰區微信公眾號）

毛寧說，當前南海局勢總體穩定，中國始終堅定捍衛領土主權和海洋權益，同時致力於同有關當事國通過對話協商妥善處理分歧。個別域外國家在南海炫耀武力，挑動對抗，不利於南海和平穩定。

毛寧強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉，維護台海和平穩定的關鍵在于堅持一個中國原則，堅決反對「台獨」分裂。亞太地區是和平發展的高地，不是大國博弈的棋局。我們敦促有關方面切實尊重地區國家維護和平穩定的努力，摒棄冷戰思維，停止製造陣營對抗，加劇地區局勢緊張。