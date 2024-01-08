日本藥妝店限購感冒藥　網民：防年輕人濫藥

前往日本旅行，不少人都會對日本藥房在賣的「神藥」感到興趣，其中感冒藥是不少人的必買清單之一。近日就有台灣醫生分享日本藥妝店，發現感冒藥限購的情形，有網民留言表示這可能與年輕人濫藥有關。



台灣醫生林氏璧1月7日在Facebook專頁「日本自助旅遊中毒者」留言稱，在日本松本清，目前感冒藥系列每人限買一個，不同牌子也是一樣。不管是漢方葛根湯，還是鼻炎膠囊，藥劑師都要宣讀注意事項並拍藥劑師卡才能讓顧客購買，如果沒有藥劑師當值班，會整櫃拉下拉簾停止販賣。

林氏璧指出，因為近期資料顯示日本新冠，A型鏈球菌都在上升，不知道是否與限購有關：「松本清分店很多，不知道是不是每間分店都如此？」

貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛留言稱遇到的情況都一樣。其中有網友留言，稱藥妝店會限購感冒藥可能與當地藥物濫用問題有關。日本政府發現年輕人大量購買市售感冒藥與止咳藥水，而藥內常含類嗎啡成份，例如止咳用的「可待因」（Codeine），肝臟代謝後會產生嗎啡，服用後會讓人產生興奮感。

日本《朝日新聞》2023年11月29日報道，厚生勞動省制定了銷售規則，含可待因成份的藥物原則每人限購一包，如果向未成年人出售藥品，店家必須核實其姓名和年齡。

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