普渡製藥60億美元終極和解？ 美國鴉片類濫藥禍難除

女兒去世的七年後，Donna Mazurek第一次在法庭上見到了普渡製藥（Purdue Pharma）公司的高層。儘管與受控者隔着屏幕，她仍然難以控制自己的情緒，聲音顫抖着說：「你們謀殺了我的女兒，摧毀了我的家庭。」她女兒Paige在17歲那年做了一個牙齦根管治療手術，術後醫生開出止痛片奧施康定（Oxycontin），這個藥物最終使她成癮，陷入海洛英的漩渦，死於用藥過量。

像這樣因濫用故事，美國在過去30年裏禍害了數十萬人。儘管普渡上月已跟受害人達成賠償60億美元的和解協議，然而，這僅是美國「現代鴉片戰爭」的其中一章。



1995年，美國食品藥品監督管理局（FDA）批准了處方止痛藥品「奧施康定」。它本身是一種處方類鴉片止痛藥，其主要化學成分羥考酮（oxycodone）與海洛英相近，適合在外科手術術後和癌症等疾病的鎮痛中使用，該藥遂於翌年正式上巿。與此同時，監管部門因放寬了處方止痛藥的使用及醫藥廣的限制。普渡製藥抓準了商機，展開大規模的營銷，派遣銷售人員到全國各地醫院推銷奧斯康定，吹噓此藥安全有效，更標榜「會上癮的人少於1%」。

奧施康定1996年上巿時，與當時市場上的鴉片類止痛藥物相比，奧施康定被認為更加安全、可用於慢性痛症而不易上癮，且止痛時效長達12小時，嗎啡、維柯汀（Vicodin）、Percocet等止痛藥時效只有4至6小時。因此，即使高價（每瓶高達數百美元），奧施康定仍迅速在止痛藥市場佔據了主導地位。

2020年10月21日，美國代理助理司法部長Jeffrey Clark在新聞發佈會上，他們宣佈普渡製藥公司同意就處理其成癮性處方阿片類藥物奧施康定的刑事指控認罪。(Getty)

然而，奧施康定的這些宣傳後來被發現存在問題。《洛杉磯時報》調查揭露，這種藥物在許多人身上提前失效了幾個小時。甚至在奧施康定上市之前就有臨床試驗表明，藥物在許多患者身上的止痛時效低於12小時。專家們指出，奧施康定止痛劑效果一旦中斷時，病人會出現身體疼痛、噁心、焦慮等戒斷症狀，而當這種痛苦被下一劑藥緩解時，就會形成一個痛苦和興奮的循環，從而助長成癮。美國疾控中心曾（CDC）警告，長期服用奧施康定的患者中，有高達24%的人會出現成癮問題。

本來，只有腫瘤科醫生才會處方鴉片類止痛藥，但隨後數年，連普通的家庭醫生都會給中度至輕度疼症患者處方奧斯康定。直到醫生停止處方，部分人已構成藥癮，因此開始尋求更便宜的海洛英。部分診所和醫生甚至悄悄出售處方牟利，奧斯康定在黑巿同樣有價有巿。

與此同時，許多濫用藥物的人通過將藥片磨碎吸食、甚至進行靜脈注射，藥效增強的同時也產生海洛英般的快感，使止痛藥變成了軟性毒品。美國國家藥物濫用研究（NIDA）數據顯示，4％~6％患者會從濫用處方類鴉片藥發展為吸食海洛英。

在1995年至2001年期間，奧施康定為普渡製藥獲利高達28億美元（約219億港元），至2017年累計盈利更直逼350億美元（約2,745億港元）。持有該藥廠的薩克勒家族（Sackler Family）更是賺得盤滿缽滿，在20多年間累積了逾百億美元資產，擠身全美最富有家族之列。

在過去20年間，奧斯康定引發了美國的處方鴉片類藥物的流行，超過700萬美國人曾濫用該藥。自1999年以來，已有超過19萬人死於涉及過度服用奧施康定和其他止痛藥。而普渡製藥公司則被指對奧施康定進行長年的欺騙性營銷，是這場公共衛生危機的罪魁禍首。

2001年8月21日，處方藥奧施康定在麻薩諸塞州（Massachusetts）的一家Walgreen藥店展出。這種強效止痛藥是為緩解重病患者的疼痛而生產的，一些成癮者正在使用它來獲得類似於海洛英的興奮感。它在藥物濫用者中的流行引發了全國範圍內一連串的藥店搶劫案。(Getty)

自2001年開始，普渡便面臨自全美超過2,600宗有關奧斯康定的訴訟。2019年，普渡公司提出破產申請，從而中止所有正在進行中的訴訟，並利用破產程序規則。薩克勒家族又在紐約南區白原分庭（White Plains Division）申請破產，來爭取以親債務人聞名的法官Robert Drain來審理此案。有關該案的審訊過程，在過去兩年發公眾矚目。

今年3月，包括Marurek在內的超過20位受害者和受害者家屬，在普渡製藥破產訴訟案上與薩克勒家族（Sackler）的三名成員首次對質，傾訴自身或親人的痛苦遭遇，釋放積壓已久的憤怒與悲傷。在3月3日的裁決之中，法官批准了薩克勒家族以60億美元（約470億港元）來達成和解，和解金額比之前所承諾的45億美元（353億港元）增加不少。而估計薩克勒家族的財富有110億美元（約863億港元）。

根據新的和解協議，薩克勒家族將向信託支付55至60億美元，該信託將用於支付受害於鴉片類藥物的債權人，包括州、成癮受害者、醫院和市政當局，薩克勒家族亦將會放棄對普渡製藥的控制權。協議須待上訴法院及破產法院通過確認。惟時至今日，薩克勒家族始終否認在鴉片泛濫一事上「存在不當行為」，只認為和解是解決這場「嚴重且複雜的公共衛生危機」的最佳方案。

作為和解協議的一部分，三位高層：Richard Sachler、其子David Sachler、以及Theresa Sachler（分別為普渡製藥的前總裁、前董事會成員及公司創始人遺孀兼前董事會成員）同意通過Zoom出席當日的聽證會。當中Richard Sachler——家族中最積極的奧施康定推銷者，全程沒有打開鏡頭。薩克勒家族成員在上周發表的聲明中稱：他們對奧施康定 「意外地成為鴉片類藥物危機的一部分」表示「真誠的遺憾」。

2019年，普渡製藥位於康涅狄格州（Connecticut）的總部。奧施康定(OxyContin)的製造商普渡製藥公司及其所有者薩克勒家族正面臨着全國各地的大量訴訟，但在破產申請後全部訴訟終止。(Getty)

事實上，早在2007年，普渡製藥幾名高層已就欺騙行銷認罪，美國聯邦法院調查報告披露，普渡公司高層早在藥物問世（1996年）後的最初幾年，就已經知藥物被大量濫用，但繼續以安全、不易成癮和藥效長的標籤來推銷奧施康定。當中，普渡製藥的總顧問Howard R. Udell在1999年初寫給另一位公司官員的信中寫道：「事實上，我們已經在網絡上發現了關於濫用我們的鴉片類藥物產品的報道。」此外亦有電子郵件記錄顯示，薩克勒家族成員曾收到濫用奧施康定的報告。但公司堅稱在2000年初才了解到愈發嚴重的濫用問題。

當時，檢察官建議以包括密謀欺騙公眾在內的重罪指控，起訴普渡製藥的三名高層管理人員，如果罪名成立可判牢獄之刑。然而，時任總統小布殊（George W. Bush）的司法部刑事部助理檢察官Alice S. Fisher在與普渡的律師團隊會面後，與對方達成和解協議。普渡及其三位高管：行政總裁Michael Friedman、最高醫療官員Paul D. Goldenheim和總顧問Howard R. Udell認罪後，共支付了6.3億美元的罰款，三人被要求進行社區服務，訴訟就此作結。

司法部當時將這一和解視為一場勝利，但當局表明不提出更嚴重的指控，意味錯失了阻止鴉片類藥物大流行的關鍵機會。曾在21世紀初調查過普渡製藥的前緝毒署官員Terrance Woodworth說：「這本來是一個轉折點。它本來會向整個毒品行業發出警示。」

毫不意外，往後的美國各大藥廠都持續把鴉片類藥物廣泛銷往各地。在新冠疫情爆發前的2019年，美國便有近5萬人因服用過多鴉片類藥品致死，包括處方止痛藥、海洛英，以及芬太尼（fentanyl）等類鴉片藥品，相關的醫療、戒毒治療等開支，對國家造成龐大的經濟負擔。

去年CDC的報告顯示，美國一年內死於藥物濫用人數首度突破10萬人，其中大約三分之二的死亡案例與芬太尼等合成類鴉片藥物有關，威力或是嗎啡、海洛英及處方類鴉片止痛藥的50至100倍，「殺傷力」比起奧施康定長達20年的濫用問題，可能過之而無不及。

在今年2月，另一大藥廠才就涉嫌助長鴉片類止痛藥成癮問題，達成一項價值50億美元的全國和解協議。同樣地，強生亦未有在和解中承認責任或出現不當行為。這類訴訟正源源不絕地上演，美國要打勝這場「現代鴉片戰爭」何謂還有路途尚遠。