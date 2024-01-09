不丹大選登場：青年失業率29%紛出走　經濟陰霾籠罩「幸福國度」

素有「最幸福國度」之稱的不丹（Bhutan）1月9日舉行次輪國民議會選舉，在這個保留獨特文化、遠離嘈雜的國度，現實的經濟問題成為選前焦點，年輕人失業率高、經濟增速不夠快、大量青年要出國尋找工作機會，政黨領袖都大談要避免國民出走。



這國家人口約76萬，據當地傳媒The Bhutanese在2023年7月報道，單在2022年7月初至2023年5月底的約11個月內，就有近1.4萬名不丹人取得赴澳洲的簽證，並估計截至2023年6月底的數字會增至超過1.5萬人，幾乎佔總人口的2%。

「國民出走」成為不丹大選前的焦點議題，爭取成為總理的緣慶黨（Bhutan Tendrel Party）56歲領袖切旺格（Pema Chewang）表示，若然出走趨勢持續，不丹可能會面臨無人村莊、荒蕪國土的局面。

對手人民民主黨（People's Democratic Party）領袖托傑（Tshering Tobgay）也警告面對「前所未有的經濟挑戰和大規模逃亡」，並引用政府統計數據稱，當地每8個人之中，就有1人要為滿足對食物和其他必需品的基本需求而擔憂。

人民希望求變，還見於在2023年11月底舉行的首輪國民議會選舉中，執政黨不丹統一黨就遭淘汰，未能出戰如今在2024年1月投票的次輪選舉。

不丹人民民主黨（People's Democratic Party）領袖托傑（Tshering Tobgay）2024年1月初出席選舉活動（FB@Tshering Tobgay）

半島電視台7日報道，旅遊業是不丹賺取外匯的主要途徑，但即使疫情過去，旅客數字仍然遠遠未復常，2023年的遊客數目僅是疫前的3分之1，影響當地經濟。

根據世界銀行數據，不丹青年失業率達到近29%。澳洲廣播公司（ABC）2023年7月報道，不丹面對人才流失問題，年輕人、專業人士覺得留國沒有機會，寧願到他鄉發展，尋找藍領工作。

圖為世界銀行報告內的不丹青年（橙線）與一般國民（綠線）失業率數據圖表，世銀把青年定義為15至24歲（世界銀行網站截圖）

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不丹如何推動經濟？

半島電視台指，當地上屆政府推動多個經濟多元化項目，包括在與印度邊境建經濟特區，又擬與一家新加坡公司合作，為加密貨幣挖礦計劃籌集資金。

在這次選舉中，爭奪議席的兩黨則均承諾會大幅增加對水力發電的投資。