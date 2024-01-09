美國華裔兵認售華軍事機密判囚27個月　北京回應

美國華裔海軍士兵趙文恒（Wenheng Zhao，音譯）承認接受賄賂，向中國情報人員提供國安資料，在1月8日被判監27個月，罰款5,500美元（約4.29萬港元）。



美國司法部2023年10月10日宣布，26歲的趙文恒在2021年8月至2023年5月間，多次收取合共近1.5萬美元（約11.7萬港元）賄款，向一名中國情報官員提供敏感的美國軍事照片和片段。

案件在1月8日宣判，趙文恒被判監27個月，罰款5,500美元。

美軍：圖為美軍2023年8月12日在Twitter發布的照片，顯示美國海軍執行任務。（U.S. Navy Twitter）

有關資料包括美國在印太區舉行軍事演習的作戰計劃、美軍駐日本沖繩基地雷達系統的電氣圖和藍圖，以及洛杉磯文圖拉縣（Ventura County）和聖克利門蒂島（San Clemente Island）海軍設施的安全細節。

在1月9日外交部記者會上，有記者就事件請求外交部回應

中國外交部發言人毛寧表示，她不了解具體的情況，她倒是注意到美國情報高官曾經公開宣稱，美國在華情報網絡重建已經取得進展。美方一邊反覆散佈所謂中國間諜的虛假訊息，一邊毫不掩飾地宣稱要針對中國開展大規模的情報活動，這種做法本身就很說明問題。中方將採取一切必要措施，堅決維護國家安全。