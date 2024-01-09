厄瓜多爾毒梟頭目逃獄　總統：全國進入緊急狀態

厄瓜多爾頭號通緝犯、毒梟頭目馬西亞斯（Jose Adolfo Macias）1月7日逃出該國最高設防監獄，隨後多個監獄發生暴動。總統諾沃亞（Daniel Noboa）8日宣布國家進入緊急狀態、實施宵禁，並動員軍隊在街頭及獄中搜捕，為期60天。



法媒8日報道，厄瓜多爾警方7日巡查港口城市瓜亞基爾（Guayaquil）一所監獄時，發現幫派Los Choneros首腦、綽號「菲托」（Fito）的馬西亞斯逃去無蹤。該國24個省中，有6個省監獄爆發騷動，有獄卒被挾為人質。

厄瓜多爾頭號通緝犯、毒梟頭目馬西亞斯（Jose Adolfo Macias）2024年1月7日逃出該國最高設防監獄之後，有軍人來到位於該國首都基多（Quito）、發生暴動的El Inca監獄執勤。（Reuters）

總統發言人伊蘇列塔（Roberto Izurieta）稱，相信馬西亞斯是在警方抵達前數小時越獄，顯然「已收風」，形容他是「具極度危險特徵的罪犯，活動有恐怖主義特徵」，更直指監獄系統經已「失敗」，遭犯罪集團滲透，稱要找出馬西亞斯。

厄瓜多爾頭號通緝犯、毒梟頭目馬西亞斯（Jose Adolfo Macias）2024年1月7日逃出該國最高設防監獄，隨後多個監獄發生暴動。總統諾沃亞（Daniel Noboa）8日宣布國家進入緊急狀態、實施宵禁，並動員軍隊在街頭及獄中搜捕，為期60天。圖為2023年8月12日遭武裝人員押解的馬西亞斯。（厄瓜多爾武裝部隊）

馬西亞斯現年44歲， 2011年因有組織犯罪、販毒及謀殺罪被判監34年。他2013年越獄，3個月後再被捕。大選中遇刺身亡的厄瓜多爾總統候選人比利亞維森西奧（Fernando Villavicencio）去世前一週曾稱，自己收到來自馬西亞斯的死亡威脅。