美國悄悄重振核武工業　升級擴建南卡州核設施

在中國加強核武力量之際，美國總統拜登（Joe Biden）政府正靜悄悄延續前任特朗普（Donald Trump）政府的計劃，為坐落在南卡羅來納州（South Carolina）艾肯縣（Aiken County）薩凡納河（Savannah River Site）的核設施進行升級和擴建。



這個約800平方公里的建築群與紐約市差不多大小，裏面有5個廢棄的核反應堆，曾是美國核武器用鈈（plutonium）和氚（Tritium）的唯一生產地點。

《日經亞洲》報道，薩凡納河的核設施在1950年代韓戰時期啟用，直到1991年蘇聯瓦解時關閉。2023年6月美國眾議院預算委員會批准能源部的2024年新財政年預算草案，就包括對這個核設施的支出，以加強核武器的生產與庫存，重點是更新鈈坑（Plutonium pits）。鈈坑是使核子彈爆炸的一個關鍵部件。

報道說，特朗普當年重啟這個核設施，是希望在2030年之前開始運作這間武器工廠，每年生產50個鈈坑。由於全球緊張局勢加劇，美國如今正急於重振核武器工業。

圖為2020年1月在位於伊拉克巴格達以西的阿薩德空軍基地（Ain Al-Asad Air Base），兩架美軍車輛在基地內行駛（Reuters）

建費估計約200億美元 為美國史上最昂貴工程

不過，重啟核設施引起當地民眾兩極反應。一名密切關注核設施發展多年的反核人士克萊門茨（Tom Clements）說：「重啟核設施會帶來環境污染和浪費納稅人的錢。我們已經有很多核彈了，為什麼還需要更多？」

克萊門茨告訴《日經亞洲》的記者，他估計核設施的建造成本將高達200億美元（約1,560億港元），將會是美國史上最昂貴的建築工程。

報道說，美國雖然擁有5000多枚核彈頭，但大部份是在冷戰期間製造的，因此得趕快更新安裝在彈頭上的鈈坑。

美國國家原子試驗博物館（National Atomic Testing Museum，暫譯）館長、核安全專家肯特（Joseph Kent）說：「政府正在測試核儲備部件，並在研究如何延長使用這些已有50年歷史的武器。」

除了這些考量因素，中國在核武方面急起直追。美國國防部估計，中國最遲在2030年將擁有超過1000枚核彈，是現有500枚核彈的兩倍多。如果美國不快點更新老舊的鈈坑，就會被中國超越。美國國會預算辦公室（U.S. Congressional Budget Office）估計，美國在未來10年將需要高達7500億美元（約5.8萬億港元）來加強其核武力量。

本文獲《聯合早報》授權轉載

