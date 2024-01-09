王毅：促成沙伊和解樹立政治解決熱點問題新典範

中共中央政治局委員、外交部長王毅1月9日在北京出席2023年國際形勢與中國外交研討會開幕式並發表演講。他將促成沙特阿拉伯和伊朗歷史性和解，列為2023年中國外交亮點之一，形容此事樹立政治解決熱點問題新典範。

中國外交部網站公布，王毅1月9日在2023年國際形勢與中國外交研討會上，介紹去年中國外交6大亮點，並強調這些兩點體現鮮明的中國特色、中國風格、中國氣派，彰顯出新時代中國日益提升的國際影響力、創新引領力、道義感召力。

沙伊復交：中國表、中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（中），沙特阿拉伯代表、國務大臣、內閣成員、國家安全顧問艾班（左），伊朗代表、最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（右）2023年3月10日共同簽署協議，沙伊同意恢復外交關係。圖為三人出席記者會握手（Reuters）

除了促成沙特和伊朗歷史性和解之外，其他外交亮點為元首外交精彩紛呈，鑄就中國特色大國外交新豐碑、人類命運共同體建設紮實推進、「一帶一路」國際合作高峰論壇成功舉行、金磚機制實現歷史性擴員，以及中國-中亞峰會成功舉辦。

沙特阿拉伯與伊朗去年3月在中國的斡旋下決定復交，北京對世界展示中國在中東的影響力。

中美關係：2024年1月5日，中國外交部長王毅在中國北京釣魚台迎賓館舉行的中美建交45周年紀念活動發表講話。（Pool via REUTERS）

王毅也強調，在合作與對抗之間，中國堅定地選擇合作；在團結與分裂之間，堅定地選擇團結；在開放與封閉之間，堅定地選擇開放；在和平與戰爭之間，堅定地選擇和平；在多邊與單邊之間，堅定地選擇多邊；在正義與強權之間 ，堅定地選擇正義。

他也說，面對外部干涉挑釁，中國進行了堅決有力鬥爭，針對各種無理打壓，中國採取了正當合理反制。