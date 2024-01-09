王毅出席國際形勢與中國外交研討會　談2023年外交6大亮點

中共中央政治局委員、外交部長王毅1月9日在2023年國際形勢與中國外交研討會上表示，2023年是國際關係發生重大深遠演變的一年，是中國式現代化紮實推進的一年，也是中國外交的開拓之年、收穫之年，盤點下來，有六大亮點值得特別回顧。



王毅稱，在以國家主席習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中國外交在2023年守正創新，砥礪奮進，為強國建設、民族復興營造有利環境，為維護世界和平、促進共同發展作出新的貢獻。

他表示，該「六大亮點」包括：

第一，元首外交精彩紛呈，鑄就中國特色大國外交新豐碑；

第二，人類命運共同體建設紮實推進，爲構建人類美好未來註入新動力；

第三，「一帶一路」國際合作高峰論壇成功舉行，推動共建「一帶一路」邁入高質量發展新階段；

第四，金磚機制實現歷史性擴員，凝聚了發展中國家團結合作的新力量；

第五，中國—中亞峰會成功舉辦，打造區域睦鄰友好合作新平台；

第六，促成沙特和伊朗歷史性和解，樹立了政治解決熱點問題新典範。

王毅說，這六大亮點，留下了中國外交一個個精彩瞬間，譜寫了同世界合作共贏的嶄新篇章，體現了鮮明的中國特色、中國風格、中國氣派，彰顯出新時代中國日益提升的國際影響力、創新引領力、道義感召力。