劉建超訪美講話　倡中美共同管控分歧　成為彼此夥伴

中共中央對外聯絡部稱，中共中央對外聯絡部長劉建超1月8日在紐約出席中美1.5軌對話框架下專題座談。他是2023年11月「習拜會」舉行後，訪美最高級中國官員。



亞洲協會董事會共同主席桑頓（John Thornton），啟明創投創始主管合夥人葛禮，亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副所長、美國務院前助理國務卿拉塞爾（Daniel Russel），亞洲協會政策研究所副所長、美前代理貿易副代表卡特勒（Wendy Cutler），亞洲協會中國中心常務主任錢鏡，以及中央財辦、中央外辦、上海市有關負責人參加。

劉建超表示，近年來中美關係經歷不少波折，中國國家主席習近平和美國總統拜登（Joe Biden）三藩市會晤達成重要共識，為推動中美關係穩定發展指明方向、增添動能，中美關係呈現企穩向好趨勢。習近平指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，中美兩國如何相處，決定人類的前途和命運。

中共中央對外聯絡部：圖為2024年1月8日，中美1.5軌對話框架下的專題座談在美國紐約舉行。（中共中央對外聯絡部網站）

雙方要落實好兩國元首達成的重要共識，共同樹立正確認知，共同有效管控分歧，共同推動互利合作，共同承擔大國責任，共同促進人文交流；要秉持互相尊重、平等相待的精神，和平共處，做彼此的夥伴；要多做增進了解、推動合作的事情，延續會晤形成的積極趨勢，推進經貿等各領域務實合作，取得可視化成果，增強兩國人民對中美關係的信心。中聯部願同亞洲協會繼續加強交流合作，運作好1.5軌對話機制，為促進中美關係穩定、健康、可持續發展作出貢獻。

美方表示，兩國元首三藩市會晤取得的成果遠超預期，特別是習近平在美國友好團體聯合歡迎宴會上發表演講，真誠務實闡述對發展中美關係的主張和舉措，令人信服。習近平邀請5萬名美國青少年未來5年到中國交流學習，傳遞重視民間交往的訊息，為美中關係走出困境指出重要路徑，希望雙方加強溝通交流合作，特別是採取具體的行動，一點一點地消除兩國關係中的障礙，推動雙邊關係持續發展。

亞洲協會創立於1956年，是美國的亞洲政策研究機構，也是聯繫美國和亞洲的主要民間組織之一。