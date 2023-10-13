劉建超：中法要加強國際合作　維護中歐合作良好局面

中國中共中央對外聯絡部部長劉建超10月11日在巴黎會見法國外長科隆納（Catherine Colonna）。



劉建超表示，中法同為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，雙方要加強國際合作，維護平衡穩定的國際秩序，共同應對氣候變化等全球性挑戰。

劉建超表示，今年4月，中國國家主席習近平同馬克龍總統舉行會晤達成重要共識，為中法在雙邊、中歐和全球層面合作指明方向。在兩國元首政治引領下，中法各層級交往全面恢復勢頭強勁，各領域合作機制逐漸重啓。明年是中法建交60週年，也是中法文化旅遊年，中方願同法方一道，全方位推進政黨、政府、立法機構、人文交往，深化各領域務實合作，共同辦好有關慶祝活動，為兩國關係未來發展打下堅實基礎。

劉建超表示，中法同為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，都堅持獨立自主的外交原則，捍衛多邊主義。雙方要加強國際合作，維護平衡穩定的國際秩序，共同應對氣候變化等全球性挑戰。中方堅持從戰略高度看待中歐關係，希望法國發揮積極影響，共同維護中歐合作良好局面。

科隆納表示，馬克龍總統對今年4月成功訪華懷有美好深刻印象。法國高度重視發展對華關係，希望雙方保持高層互訪勢頭，深化各層面交流合作，弘揚法中傳統友誼。法方高興看到，疫後兩國人員往來正在恢復，雙方友誼不斷增進。明年將迎來兩國建交60週年，這對雙方都具有重要意義。希望雙方落實好兩國領導人共識，擴大衛生、教育、文化等領域合作，推動經貿關係穩定平衡發展，實現互利共贏。法國反對世界走向分裂，認為面對全球性挑戰，各國應攜手應對，希望同中國加強應對氣候變化、保護生物多樣性等合作。

雙方還就巴以衝突、烏克蘭危機等國際和地區問題深入交換意見。