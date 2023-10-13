劉建超：中法要加強國際合作　維護中歐合作良好局面

撰文：許懿安
出版：更新：

中國中共中央對外聯絡部部長劉建超10月11日在巴黎會見法國外長科隆納（Catherine Colonna）。

劉建超表示，中法同為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，雙方要加強國際合作，維護平衡穩定的國際秩序，共同應對氣候變化等全球性挑戰。

劉建超表示，今年4月，中國國家主席習近平同馬克龍總統舉行會晤達成重要共識，為中法在雙邊、中歐和全球層面合作指明方向。在兩國元首政治引領下，中法各層級交往全面恢復勢頭強勁，各領域合作機制逐漸重啓。明年是中法建交60週年，也是中法文化旅遊年，中方願同法方一道，全方位推進政黨、政府、立法機構、人文交往，深化各領域務實合作，共同辦好有關慶祝活動，為兩國關係未來發展打下堅實基礎。

劉建超表示，中法同為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，都堅持獨立自主的外交原則，捍衛多邊主義。雙方要加強國際合作，維護平衡穩定的國際秩序，共同應對氣候變化等全球性挑戰。中方堅持從戰略高度看待中歐關係，希望法國發揮積極影響，共同維護中歐合作良好局面。

科隆納表示，馬克龍總統對今年4月成功訪華懷有美好深刻印象。法國高度重視發展對華關係，希望雙方保持高層互訪勢頭，深化各層面交流合作，弘揚法中傳統友誼。法方高興看到，疫後兩國人員往來正在恢復，雙方友誼不斷增進。明年將迎來兩國建交60週年，這對雙方都具有重要意義。希望雙方落實好兩國領導人共識，擴大衛生、教育、文化等領域合作，推動經貿關係穩定平衡發展，實現互利共贏。法國反對世界走向分裂，認為面對全球性挑戰，各國應攜手應對，希望同中國加強應對氣候變化、保護生物多樣性等合作。

雙方還就巴以衝突、烏克蘭危機等國際和地區問題深入交換意見。

劉建超與法國總統外事顧問博納會面王毅與馬克龍外事顧問博納通話　籲防落入「保護主義」窠臼法國財長訪華｜勒梅爾：中美歐不存在脫鈎可能
中法關係
中歐關係