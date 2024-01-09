現年34歲　阿塔爾成為法國歷來最年輕總理

法國總統府1月8日公布，法國總理博爾內（Elisabeth Borne）辭職。法國RTL電台及法國商業調頻電視台（BFM TV）9日稱，現年34歲的教育部長阿塔爾（Gabriel Attal）總統馬克龍（Emmanuel Macron）委任。



阿塔爾將是該國歷來最年輕的總理，以及第一位公開性取向同性戀總理。他是馬克龍的親密盟友，在新型冠狀病毒感染期間因變成一個廣為人識的名字。他是該國受歡迎的政界人士之一，以精明聞名。

此舉不一定會導致任何重大政治轉變，但顯示馬克龍希望試圖自2023年不受歡迎的退休金和移民改革走出來並邁步，並提高其所屬政黨在6月初歐洲議會選舉的選情。

圖為2023年12月12日，法國教育部長阿塔爾（Gabriel Attal）在法國巴黎愛麗舍宮出席每週內閣會議後離開。（Reuters）

有關法國內閣改組的說法已流傳數日。分析人士認為，隨着2023年退休制度改革和新移民法獲得通過，馬克龍期望在2024年夏天的歐洲議會選舉，以及和巴黎奧運會之前，以新的政府班子注入新動力。

路透社9日引述民調結果，馬克龍的陣營落後極右派領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）的極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement National，RN，前稱國民陣線Front National）8到10個百分點。