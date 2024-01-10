美國防長因前列腺癌術後感染入院　白宮：拜登剛得知對方患癌

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）隱瞞入院的風波持續鬧大，但連日仍拒絕交代入院具體病情。至1月9日終由醫院宣布，他上月因前列腺癌接受手術，因術後出現尿道感染的併發症，於元旦入院留醫，目前仍在醫院接受治療，情況正在好轉。白宮隨後表示，總統拜登（Joe Biden）是1月9日上午，才得知奧斯汀患有前列腺癌。



70歲的奧斯汀元旦起入住馬里蘭州（Maryland）華特里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center），國防部9日發布該院兩名醫生的聲明稱，奧斯汀因罹患列腺癌，上月22日曾入院接受微創手術，然後23日出院回家。聲明指出，奧斯汀的癌症屬及早發現，手術是在全身麻醉下進行。

腹臀及腿部劇痛 曾入住深切治療部

本月1日，奧斯汀因手術併發症再次入院。其當時症狀包括惡心，以及腹部、臀部和腿部劇痛，由救護車送回醫院。初步評估顯示，他術後出現尿道感染。1月2日，他被轉移到深切治療部，經進一步評估發現，腹腔積液損害其小腸功能，院方在毋需開刀為他引流積液，其感染狀況已經清除。

院方強調，這次住院期間，他未再全身麻醉，也未曾失去意識。奧斯汀現時情況持續好轉，預計將完全康復，但可能進度緩慢。

元旦起入院 國防部5日才對外公開

奧斯汀自元旦入院，但國防部至5日才向公眾發布消息。直至1月4日前，總統拜登（Joe Biden）及白宮並不知情，國會更於5日才獲知會。雖然副防長希克斯（Kathleen Hicks）2日起以遙距方式代理部份職務，但她當時正在波多黎各度假，也直至4日才知上司入院。

奧斯汀的做法被指違反常規，國會兩黨議員均要求解釋，前總統特朗普（Donald Trump）等共和黨人更要求他下台。但白宮已表明，拜登無意撤換防長。