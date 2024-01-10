中國駐美大使謝鋒：國家競爭應是田徑賽　非拳擊賽

中國駐美大使謝鋒1月9日應邀在卡特中心紀念中美建交45周年研討會上發表視像演講時說，分歧差異不應成為阻隔中美交流合作的攔路虎。國家與國家的競爭應是田徑賽，而不是拳擊賽。



中新網10日引述謝鋒表示，45年來，中美關係歷經風雨，砥礪前行，成長為當今世界最重要的雙邊關係，既增進兩國人民福祉，也促進亞太乃至世界和平、穩定和繁榮。他指回顧這45年，最根本的經驗是中美合則兩利、斗則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇，最廣泛的共識是中美關係只能搞好，不能搞壞，這也是國際社會的共同期待。他說唯一正確的相處之道是互相尊重、和平共處、合作共贏。

他指出，當前中美關係再次站在何去何從新的歷史起點，讓人們不忘初心，把握大勢，展現遠見和勇氣，拿出責任心和創造力，從三藩市再出發，從一點一滴的具體事情做起，把兩國元首達成的重要共識不折不扣地落到實處，讓「三藩市願景」照進現實，不斷續寫中美互相尊重、和平共處、合作共贏的成功故事。

謝鋒：中國駐美大使謝鋒2024年1月9日應邀在卡特中心紀念中美建交45周年研討會上發表視像演講。（中國駐美大使館）

謝鋒說，一要摒棄冷戰思維，樹立正確互相認知；二要管控矛盾分歧，把握中美關係的正確方向；三要聚焦共同利益，讓對話合作成為主基調；四要清除路障關卡，推進人文交流新熱潮。

他稱中美關係從來就是建立在承認彼此不同和尊重彼此核心利益的基礎上，45年前，分歧差異沒有阻礙中美建立和發展關係，45年後，分歧差異更不應該成為阻隔中美交流合作的攔路虎。他指現代社會競爭普遍存在，但競爭應是講規則的公平競爭，是你追我趕、共同進步的良性競爭，而不能是你死我活、零和博弈的惡性競爭，更不能以競爭為名剝奪他國正當發展權益。他說國家與國家的競爭應是田徑賽，而不是拳擊賽，如果要競爭，那就正向比，看誰能把各自國家治理得更好，誰能為地區和世界貢獻穩定與繁榮。

他表示，共同利益是中美重新打開交往大門的動因，也是雙邊關係不斷前行的動力。他指近來，中方在經貿、大熊貓保護合作、禁毒、兩軍、氣變、人工智能（AI）等領域採取一系列積極舉措，充分展現致力於擴大對外開放、促進中美交流合作的建設性立場。他稱希望美方本着同樣精神，採取實際行動解決中方關切，勿以善小而不為，從點滴做起，對等互惠，有取有予，用好外交、經濟、金融、商務、農業等領域恢復或建立的機制，不斷拉長合作清單、減少負面清單，做問題的解決者，而不是麻煩的製造者。