中美「乒乓外交」52周年　謝鋒：應汲取智慧與力量穩定兩國關係

中國駐美使館12月13日舉辦中美「乒乓外交」52周年紀念活動。 駐美大使謝鋒表示，半個世紀過去，「乒乓外交」的歷史經驗和指導意義歷久彌新，繼續啟蒙大家。



謝鋒稱，目前中美關係正處於新的十字路口。 時代呼喚大家從「乒乓外交」汲取智慧與力量，讓中美關係穩下來、好起來，實現健康、穩定、永續發展，讓兩國人民放心、讓世界安心。

他強調，要掌握大勢，堅持戰略引領。 52年前，在冷戰陰霾下，時任國家主席毛澤東、總理周恩來與美國總統尼克遜（Richard Nixon）、國務卿基辛格（Henry Kissinger）審時度勢、當機立斷，以非凡的戰略眼光、政治勇氣和外交智慧，透過「小球轉動大球」，打開中美重新交往大門，拉開中美關係正常化序幕，撬動國際格局變化，影響世界歷史走向。

謝鋒提到國家主席習近平一個月前與總統拜登（Joe Biden）在三藩市（又稱舊金山）舉行歷史性會晤，探討新時期中美正確相處之道，開闢面向未來的「三藩市願景」。 習近平提出的「五個共同」為中美關係穩定發展澆築起五根支柱。

他形容該次會晤鞏固了中美關係止跌企穩形勢，為變亂交織的世界注入難得的確定及穩定性，受到兩國和國際社會普遍歡迎。 歷史將證明，它不僅是今年中美關係的高光時刻，也是中美關係史上的里程碑，而且將對世界和平與發展產生重大深遠影響。

謝鋒重申，三藩市會晤不是終點，而是新的起點。 當務之急要做好後續工作，加強全過程管理，特別是不折不扣將兩國元首會晤共識落到實處，讓「三藩市願景」照進現實，造福兩國、惠及世界。 中方向來言出必行，已採取一系列促進中美經貿合作、便利雙方人員往來的務實舉措，包括批准萬事網聯准入、批准美博通（Broadcom）在收購威睿公司，取消簽證預約並縮短發放時間 ，階段性調減簽證費用，大幅簡化入境流程等。

他期待美方與中方相向而行，採取行動，不要落後，特別是防止反復，不要進一步、退半步，甚至進一步、退兩步，不要為兩國關係設置新的障礙。