俄羅斯反對派領袖納瓦利尼現身　諷刺監獄條件艱苦

俄羅斯被囚的知名反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）在1月9日，對他於聖誕節前不久被轉移到北極流放地區作出回應，聲稱當地氣溫之低令人「精力充沛」。



路透社報道，納瓦利尼2023年12月25日被轉移到西伯利亞的亞馬爾－涅涅茨自治區（Yamalo Nenets Autonomous Okrug）哈爾普市級鎮（Kharp）一個被稱為IK-3的流放地。

納瓦利尼在Telegram上稱，他離開被稱為「極地狼」監獄（Polar Wolf）的IK-3流放地，就因其態度被關進懲罰牢房。

納瓦利尼在充滿諷刺的帖子中說：「氣溫還沒有低於零下32度。」「沒有什麼比在早上6時30分在亞馬爾散步更能讓你精力充沛了。」

圖為2021年2月20日，俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）於莫斯科的法院應訊。（路透社）

「在這樣的溫度下，只有長出新鼻子、新耳朵和新手指，你才能走半個小時以上。」

他貼出一張他步行的院子照片—混凝土圍牆，頂部有金屬欄杆，長11步，寬3步。

納瓦利尼提到2015年上映的電影《復仇勇者》中的一個場景，其中里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）躲在一匹馬的屍體中。

「我認為這在這裏行不通。一匹死馬會在15分鐘內凍結。我們這裏需要一頭大象，一頭熱大象，一頭油炸大象。」

極地狼監獄位於俄羅斯「最北、最偏遠的地區之一」，條件惡劣，幾乎與外界隔離。那裏的大多數囚犯都被判犯有嚴重罪行。冬季嚴酷，該地未來一週氣溫將降至攝氏零下28度左右。

本文獲《聯合早報》授權轉載

