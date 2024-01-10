俄羅斯反對派領袖納瓦利尼現身　諷刺監獄條件艱苦

撰文：聯合早報
出版：更新：

俄羅斯被囚的知名反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）在1月9日，對他於聖誕節前不久被轉移到北極流放地區作出回應，聲稱當地氣溫之低令人「精力充沛」。

路透社報道，納瓦利尼2023年12月25日被轉移到西伯利亞的亞馬爾－涅涅茨自治區（Yamalo Nenets Autonomous Okrug）哈爾普市級鎮（Kharp）一個被稱為IK-3的流放地。

納瓦利尼在Telegram上稱，他離開被稱為「極地狼」監獄（Polar Wolf）的IK-3流放地，就因其態度被關進懲罰牢房。

納瓦利尼在充滿諷刺的帖子中說：「氣溫還沒有低於零下32度。」「沒有什麼比在早上6時30分在亞馬爾散步更能讓你精力充沛了。」

圖為2021年2月20日，俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）於莫斯科的法院應訊。（路透社）

「在這樣的溫度下，只有長出新鼻子、新耳朵和新手指，你才能走半個小時以上。」

他貼出一張他步行的院子照片—混凝土圍牆，頂部有金屬欄杆，長11步，寬3步。

納瓦利尼提到2015年上映的電影《復仇勇者》中的一個場景，其中里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）躲在一匹馬的屍體中。

「我認為這在這裏行不通。一匹死馬會在15分鐘內凍結。我們這裏需要一頭大象，一頭熱大象，一頭油炸大象。」

極地狼監獄位於俄羅斯「最北、最偏遠的地區之一」，條件惡劣，幾乎與外界隔離。那裏的大多數囚犯都被判犯有嚴重罪行。冬季嚴酷，該地未來一週氣溫將降至攝氏零下28度左右。

本文獲《聯合早報》授權轉載

俄羅斯反對派領袖納瓦利尼被證實轉移至西伯利亞流放地俄反對派領袖納瓦利尼神秘腹痛暴瘦8公斤　發言人稱疑遭下毒俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼被指宣揚恐怖主義　刑期或增至30年俄羅斯反對派領袖納瓦利尼判監9年
納瓦爾尼
俄羅斯