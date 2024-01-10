大毒梟逃獄引發暴亂　厄瓜多爾販毒猖獗多個港口城市淪陷

厄瓜多爾最大城市瓜亞基爾（Guayaquil）全國廣播電視台TC，在1月9日直播期間遭蒙面武裝分子闖入，直播中斷、記者被挾持。警方隨後到場成功解救，總統諾沃亞（Daniel Noboa）隨後宣布全國進入「內部武裝衝突」狀態，與境內販毒及極端暴力犯罪集團進入戰爭。



厄瓜多爾毒梟頭目馬西亞斯（Jose Adolfo Macias）於1月7日逃獄，多個監獄隨即爆發騷亂，囚犯成功逃脫。總統諾沃亞宣布全國進入緊急狀態，以重新控制監獄，隨後全國各地發生多宗爆炸和焚燒汽車等襲擊事件，大部份位於厄瓜多爾沿海地區，包括主要港口及最大城市瓜亞基爾。

圖為1月9日，厄瓜多爾首都基多，軍警正在街上巡邏。當地已進入緊急狀態。（Reuters）

厄瓜多爾自疫情爆發以來一直陷入深刻的安全危機，治安情況不斷惡化。2023年全國暴力死亡事件增至8,008宗，幾乎是2022年4,500多宗的兩倍。2023年厄瓜多爾總統選舉期間，其中一名候選人比利亞維森西奧（Fernando Villavicencio）遭到暗殺。

犯罪組織在沿海地區和港口城市瓜亞基爾周圍建立據點，成為毒品貿易的樞紐，尤其是可卡因。哥倫比亞和秘魯是全球最大的可卡因生產國，犯罪分子利用厄瓜多爾出口毒品，讓瓜亞基爾成為厄瓜多爾最危險的地方。

厄瓜多爾的經濟主要依賴石油和農業出口，香蕉運輸常被用來販毒，將毒品運往北美和歐洲市場。根據世界海關組織的數據，2021年歐洲海關查獲的可卡因中近三分之一來自厄瓜多爾，是2018年的兩倍。而自2020年到2022年，查獲的可卡因數量增加了三倍，達到77.4噸。

諾沃亞在2023年11月上任，他在競選期間表示要打擊犯罪，建設更高安全的監獄及加強港口和機場的安全措施。這次的毒梟逃獄及大型騷亂事件，將會成為他的最大挑戰。