聯合國安理會通過決議案　要求胡塞武裝停止攻擊紅海船隻

聯合國安理會1月10日以11票贊成、零票反對、四票棄權的情況下，通過要求也門胡塞武裝（Houthis）即時停止攻擊在紅海航行的船隻，並警告避免局勢升溫。



路透社及央視報道，有關決議案由美國及日本聯合起草，內容譴責胡塞武裝自去年11月19日以來，對商船進行至少20多次襲擊，並要求立即停止有關行為。

議案同時敦促謹慎和克制，避免紅海和更廣泛區域的局勢進一步升級，同時鼓勵各方為此加強外交努力，包括繼續支持對話和也門在聯合國主持下的和平進程，以及呼籲各方需要行動，防止胡塞武裝再獲得用於襲擊的所需物資。

另外美國國務卿布林肯（Antony Blinken）同日稱，胡塞武裝持續攻擊紅海商船，將會面對代價，同時表明伊朗應停止向該組織提供援助。

路透社報道，布林肯繼續中東之行，他在巴林（Bahrain）向傳媒表示，伊朗協助及慫恿在紅海的襲擊。而華府已經多次向伊朗及其他國家表明，他們向胡塞武裝提供的援助，包括用於襲擊商船的行動，都應該停止。

布林肯亦提及與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahoud Abbas）會面一事，討論改革自治政府方案。

另外阿巴斯同日與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）、約旦國王阿卜杜拉（King Abdullah）會晤，三方反對任何企圖清算巴勒斯坦主張的計劃。塞西同時認為，國際社會需要就推動加沙停火有果斷的立場，令當地的巴勒斯坦民眾可以獲得更多援助。