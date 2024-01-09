布林肯稱將施壓以色列　警告胡塞武裝襲擊有後果

撰文：聯合早報
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美國務卿布林肯（Antony Blinken）1月8日晚抵達以色列訪問，他表明將向以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）施壓，並稱以色列絕對有必要採取更多措施保護平民，確保人道援助能夠到達需要的人手中。

路透社報道，布林肯當天早前與阿聯酋和沙特阿拉伯領導人舉行會談，並透露阿拉伯國家都支持同以色列恢復關係正常化。不過，他們認為加沙地帶（Gaza Strip）衝突必須結束，也須有一條通往巴勒斯坦國的切實可行的道路。沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）強調，停止加沙地帶敵對行動並開闢和平道路是重要的。

圖為2023年11月20日，也門胡塞武裝組織的直升機在貨船上方飛過。（Reuters）

布林肯在結束對沙特的訪問後再次警告，也門胡塞武裝組織（Houthi）必須知道，他們若繼續在紅海襲擊船隻將面臨的「後果」。他說，至今已有40個國家共同明確表明，胡塞武裝的所作所為必須停止；還有其他國家明確指出，如果這種行為繼續下去，胡塞武裝就必須承擔後果。

布林肯說，胡塞武裝的襲擊對人們必須支付的食品、藥物和能源價格產生實際影響，因為船隻不得不改變航線，保險費也上升，維護航行自由的基本原則因此與國際社會息息相關。不過，卡塔爾首相兼外長穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）表明，反對採取軍事回應，並警告這只會加劇區域緊張局勢，助長無休止的暴力循環。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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