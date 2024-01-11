英國郵局冤獄案　辛偉誠：盡快立法平反及賠償

英國在1999至2015年期間，有超過900名郵局員工因為電腦會計系統出錯，遭郵政部門指控侵吞公款而陷入冤獄，至今只有93人獲平反。首相辛偉誠（Rishi Sunak）1月10日表示，政府將會立法，迅速為所有被「砌生豬肉」郵政員工平反和賠償。



天空新聞（Sky News）及英國廣播公司（BBC）報道，辛偉誠出席國會質詢環節上稱，他計劃透過立法，確保陷入郵政醜聞的人士獲得平反，首相府預計，希望在今年內完成平反。政府同時亦會向555名在2019年向最高法院提出集體訴訟的郵局員工預先賠償7.5萬英鎊。

報道提到，這批員工一旦獲得平反，政府將視乎他們的情況，作出最少60萬英鎊補償。辛偉誠形容，這宗事件是英國史上其中一次最大的司法錯誤，他們努力工作服務社會及賺取生計，卻因為與他們無關的錯誤而導致聲譽受損，重申對方需要取回公譏及賠償。

這宗醜聞源於英國郵政使用的富士通（Fujitsu）Horizon會計系統出錯，誤將部分郵局員工當成監守自盜，導致他們遭起訴盜竊或偽造會計等罪名。部分陷入冤案的郵局人員已經離世或自殺身亡，

當地ITV電視台日前播放關於Horizon醜聞的劇集後，辛偉誠政府就面對外界壓力，就事件採取補救措施。而富士通則就事件道歉，承認系統的錯誤對這些郵局人員及家人的生活帶來破壞性的影響。