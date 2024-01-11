英國名嘴促御林軍停用熊皮製高禮帽　國防部重申未有人造品可代替

英國名嘴Stephen Fry於1月10日聯合保護動物組織，呼籲皇家衛隊停用熊皮製作黑色禮帽，改以人造皮草代替殺害野生動物，強調「傳統不是殘忍的藉口」。



駐守在白金漢宮的御林軍，總戴著約18吋高的黑色熊皮帽，已成為倫敦的標誌之一。這種頭飾被稱為「busby」，自1815年以來已成傳統，目的是讓士兵顯得更高、更威武。這種帽目前是由來自加拿大的熊皮製成。

2018年9月11日，英國名嘴Stephen Fry於倫敦西敏寺出席感恩節活動。（Reuters）

Stephen Fry 為善待動物組織（PETA）的短片配音及發出呼籲，該短片在加拿大拍攝，獵人以食物引誘黑熊，然後用弩射殺牠們。黑熊被開膛破肚，從而保留其皮毛。

他強調，「傳統不是殘忍的藉口」，指由於英國政府對毛皮的需求，激勵獵人捕殺黑熊。他指出，御林軍如果不改用人造皮草，既不合理也是不符英國價值。

英國國防部發言人回應稱，熊皮「是合法且獲得許可的狩獵副產物」，並非根據訂單進行獵殺。迄今為止，尚未有替代品能達到熊皮禮帽所需的標準。

在2022年1月，PETA 在歌手Alesha Dixon支持下曾發起聯署，呼籲國防部改用人造皮草替代。國防部當時以相同理由回應，稱未有滿足所有五個必要標準的替代品，包括通透、速乾、外觀等。