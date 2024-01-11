阿拉斯加航空繼續停飛波音737 Max 9客機

美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架波音737 Max 9客機日前在飛行途中甩窗，該公司1月10日宣布，由於調查仍在進行中，旗下同款客機將停飛至13日。而波音公司（Boeing）同日認為，事件或與質素問題有關。



路透社報道，美國聯邦航空局（FAA）6日下令171架波音737 Max 9客機，當中包括65架阿拉斯加航空所有，該航空公司被迫取消大約20%的日常航班，並表示等待所有問題及符合FAA和航空公司的嚴格標準後，才容許這些客機重投服務。

阿拉斯加航空公司亦指，公司需要波音更新檢查及維修指引，再獲得FAA批准後，客機才可再次飛行。

波音公司行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）同日接受CNBC訪問時表示，他正與運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）及FAA局長惠特克（Mike Whitaker）溝通，確保不會再次發生同類事件。

布蒂吉格其後稱，直到證明安全前，所有737 Max 9航機都會禁止飛行。

另外聯合航空則決定，同日取消所有使用737 Max 9的航班，並知會旗下機長，11日或有不少航班需要取消。