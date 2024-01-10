波音737 MAX甩窗｜34年前同類似意外「9人被吸出艙外」慘死

撰文：TVBS新聞網
出版：更新：

美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架波音737 MAX 9班機，上週發生半空中「門塞」掀飛意外，所幸無人因此受傷，現殘骸已順利尋獲。

但30多年前，一架發生類似意外的聯合航空（United Airlines）班機可就沒那麼幸運，當時9名乘客慘被吸出艙外，包含1人被吸入引擎，這批乘客全數罹難。

破洞大到「可開3輛車穿過它」　還有第10人被吸出機艙幸獲乘客拉回（點圖放大瀏覽）：

+21
737 MAX「甩窗」與控制塔對話曝光　機長超冷靜載177人平安迫降羽田機場JAL飛機起火｜無人罹難原因：疏散操作一流乘客不拿行李阿拉斯加航空MAX 737甩窗　美國男稱撿獲1.6萬呎高空墜落iPhone繼737MAX後波音737NG驚現裂痕　可致飛機失控　部分航空公司頒禁

《商業內幕》報道，1989年2月24日凌晨，聯合航空811號波音747-122型班機，從夏威夷檀香山（Honolulu）飛往澳洲雪梨（Sydney），未料飛機爬升至2.2萬至2.3萬英呎高空時，突出現爆炸性減壓

1.5秒後，前「貨艙門」突然爆開，造成10張座椅被彈出機艙，其中9人死亡，唯獨1位商務艙的乘務員因腿被座椅卡住，經乘客和機組員拉回艙內，受重傷保住一命。

最後，機長讓飛機緊急下降以確保氧氣供應足夠，並180度大迴轉折返檀香山，成功降落剎停飛機，沒有使之衝出跑道，所有乘客和機組員45秒內完成疏散。

【相關圖輯】羽田機場JAL飛機起火｜驚人相似？2007年華航於日本機場起火事故（點圖放大瀏覽）：

+18

數十年後的2018年，乘客蘇琳（Suellyn ）回憶：「我可以看到月亮倒映在水中，我意識到我是透過一個大洞看的，在飛機的側面。」

她透露：「降落後我盡速跑離飛機，當我回頭看時，我簡直不敢相信機上的洞有多大，你可以開3輛車穿過它。」

美國國家運輸安全委員會（NTSB）最終認定，艙門炸開的原因是接線錯誤和電氣短路，也發現門的機械設計有缺陷。

【相關圖輯】羽田機場JAL飛機起火｜最新恐怖航拍照曝光「空中巴士燒成炭」（點圖放大瀏覽）：

+22

一名波音工程師後來在聽證會上表示，波音公司事發前就意識到門鎖部件存在設計缺陷，提醒航空公司用額外的鋁片加固艙門，但美聯航並未發現門有任何缺陷，因此一開始就沒有進行維修。

涉事的波音747同年修復成功，但註冊編號由N4713U改為N4724U，該機於1997年退出聯合航空機隊。

波音首認737 Max模擬器軟件有瑕疪　正進行修正及改善羽田空難｜一家七口在機上！日男抱3歲兒子逃命　下機後噩夢未完羽田JAL飛機起火｜寄艙寵物慘燒死　前主播心碎發文　萬人促修例羽田機場JAL飛機起火｜機師初時不知情　空姐自行開逃生門救全機羽田空難｜AV男優清水健「朋友在起火飛機上」　曾用手錶傳這符號地震＋海嘯＋羽田空難　還應否去日本？有人農曆新年旅行都已取消羽田機場JAL飛機起火｜機師女兒提醒搭機保命3件事：生與死的差別

延伸閱讀：

日本國會門口疑現爆裂物　防爆小組搜查結果出爐

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

空難
波音公司
飛機失事
飛機
聯合航空
航空公司
熱話
TVBS新聞網