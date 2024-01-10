波音737 MAX甩窗｜34年前同類似意外「9人被吸出艙外」慘死

美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架波音737 MAX 9班機，上週發生半空中「門塞」掀飛意外，所幸無人因此受傷，現殘骸已順利尋獲。



但30多年前，一架發生類似意外的聯合航空（United Airlines）班機可就沒那麼幸運，當時9名乘客慘被吸出艙外，包含1人被吸入引擎，這批乘客全數罹難。

破洞大到「可開3輛車穿過它」 還有第10人被吸出機艙幸獲乘客拉回（點圖放大瀏覽）：

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《商業內幕》報道，1989年2月24日凌晨，聯合航空811號波音747-122型班機，從夏威夷檀香山（Honolulu）飛往澳洲雪梨（Sydney），未料飛機爬升至2.2萬至2.3萬英呎高空時，突出現爆炸性減壓。

1.5秒後，前「貨艙門」突然爆開，造成10張座椅被彈出機艙，其中9人死亡，唯獨1位商務艙的乘務員因腿被座椅卡住，經乘客和機組員拉回艙內，受重傷保住一命。

最後，機長讓飛機緊急下降以確保氧氣供應足夠，並180度大迴轉折返檀香山，成功降落剎停飛機，沒有使之衝出跑道，所有乘客和機組員45秒內完成疏散。

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數十年後的2018年，乘客蘇琳（Suellyn ）回憶：「我可以看到月亮倒映在水中，我意識到我是透過一個大洞看的，在飛機的側面。」

她透露：「降落後我盡速跑離飛機，當我回頭看時，我簡直不敢相信機上的洞有多大，你可以開3輛車穿過它。」

美國國家運輸安全委員會（NTSB）最終認定，艙門炸開的原因是接線錯誤和電氣短路，也發現門的機械設計有缺陷。

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一名波音工程師後來在聽證會上表示，波音公司事發前就意識到門鎖部件存在設計缺陷，提醒航空公司用額外的鋁片加固艙門，但美聯航並未發現門有任何缺陷，因此一開始就沒有進行維修。

涉事的波音747同年修復成功，但註冊編號由N4713U改為N4724U，該機於1997年退出聯合航空機隊。

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