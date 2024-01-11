巴布亞新畿內亞騷亂15死　2中國公民受傷　華使館：嚴正交涉

巴布亞新畿內亞星期三（1月10日）發生的騷亂致多人傷亡，包括有2名中國公民輕傷，中國駐巴布亞新畿內亞大使館就此向巴新方提出嚴正交涉，並提醒在巴新的中國公民注意安全。



據澳洲廣播公司報道，截至當地時間星期四中午，巴布亞新畿內亞騷亂已造成15人死亡、數十人受傷。中國外交部11日下午證實，有2名中國公民輕傷。

根據中國駐巴布亞新畿內亞大使館微信公眾號「平安巴新」星期四（1月11日）消息，巴新首都莫士比港星期三發生局部騷亂，出現打砸搶燒，包括多家華商店舖在內的商業設施遭搶。隔天，巴新萊城、戈羅卡等地局部出現打砸搶。

大使館已就華商店舖遇襲向巴新方提出嚴正交涉，要求巴新方進一步採取有力措施，切實保障中國公民和企業商鋪安全，並嚴懲肇事者。

大使館提醒在巴新各地中國公民和機構，務必密切關注當地安全形勢，切實加強安全防範，避免不必要外出，遠離人群聚集區域，確保人身安全。

據路透社報道，巴布亞新畿內亞警察和國防部等部門的公務員就減薪問題於星期三在議會大廈外舉行大規模示威遊行。示威在星期三下午演變成暴力衝突。由於警察罷工，無人維持秩序，騷亂中莫爾茲比港大批商店被搶劫，一個大型購物中心被點燃。