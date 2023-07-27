奧斯汀：美國不尋求在巴布亞新畿內亞設永久基地

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）說，美國並不尋求在巴布亞新畿內亞建設永久基地。



據路透社報道，奧斯汀星期四（7月27日）在訪問巴布亞新畿內亞期間透露，美國派遣的一艘美國海岸警衛隊艦艇8月將抵達巴布亞新畿內亞，並強調對非法捕魚和販運等方面展開海上執法合作的必要性。

不過，他也在記者會上表明：「美國並不尋求在巴布亞新畿內亞建立永久基地。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2023年5月訪問巴新時，兩國簽署了《防務合作協議》，美軍獲准使用巴新的6個機場與港口，包括一個海軍基地。

奧斯汀說：「這是加深兩國防務關係的基礎性框架。」

根據《日經亞洲》（Nikkei Asia）日前的報道，美軍將獲准使用巴新的機場和港口設施。除了為飛機和船隻添油，美軍據報正考慮在這6處設施預先部署物資、設備和材料。根據協議文本，美國和巴新簽署這項協議旨在「加強防務關係，應對共同的安全挑戰」，兩國也有意進行聯合訓練。協議有效期為15年，並且可在雙方無異議的情況下延長。

這次的訪問是奧斯汀任內第8次出訪印太地區，他也是首位在任內訪問巴新的美國防長。這折射出美國近來對這一太平洋島國的重視，也顯示抗衡中國影響力的擴張是五角大樓的一項首要任務。

本文獲《聯合早報》授權轉載

