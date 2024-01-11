伊朗海軍阿曼灣水域扣押一艘油輪　報復美國沒收石油

伊朗半官方法爾斯通訊社（FARS）1月11日報道，伊朗海軍根據司法命令，在阿曼灣水域扣押一艘前往土耳其油輪，稱報復美國去年扣押同一油輪及沒收船上石油。美國國務院及白宮譴責事件，並呼籲德黑蘭方面即時釋放船隻及船員。



路透社報道，被扣押的油輪為聖尼古拉斯號（St Nikolas），它掛有馬紹爾群島（Marshall Islands）旗幟，當時載有伊拉克的原油，準備駛往土耳其，不過11日駛至中東阿曼（Oman）海岸對開海域時，遭伊朗扣留。

聖尼古拉斯號去年曾於一次行動中被美國扣押，指伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）試圖藉此走私伊朗石油運往中國，違反美國的制裁。

法爾斯通訊社引述伊朗海軍的聲明指，美國去年盜取伊朗的石油後，伊朗海軍根據法庭命令扣留聖尼古拉斯號，並正駛往伊朗的港口。

此船的營運公司、總部位於希臘的Empire Navigation表示，與船隻失去聯絡。船上共有19名工作人員，包括1位希臘人與18位菲律賓人，它載有14.5萬噸石油，從伊拉克運往土耳其。

英國海上貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations，簡稱UKMTO）11日較早前表示，在1月11日接獲報告，指一艘船隻在位於阿曼（Oman）海岸以東約50海里處被4至5名武裝成員登上。

辦公室指，報告指向這些武裝入侵者身穿軍裝風格的黑色制服，戴着黑色面罩。