誰才是伊朗連環爆炸真正的「極端勢力」

在2020年被美國無人機炸死的伊朗前最高軍事領袖蘇萊曼尼(Qassem Soleimani)的悼念活動上，爆炸襲擊造成了近百人死亡，這是自1979年伊斯蘭革命以來最血腥的一次襲擊。雖然伊斯蘭國（ISIS）在其社交媒體上發表聲明稱，對伊朗發生的爆炸案負責。不管這次連環爆炸的始作俑者是誰，目的很明確，就是要給當前已經點燃的中東火藥桶，再進一步拱火。

如果跟最近另外一個新聞聯繫起來。1月1日，以色列軍方表示，以方將從加沙地帶撤出部分部隊，轉而對哈馬斯採取更有針對性的行動，並讓部分預備役人員重返普通生活，以幫助該國經濟發展，為長期戰爭做準備。

伊朗2024年1月3日發生爆炸事件，多人死傷，伊朗紅新月會成員對現場傷者施救（影片截圖）

以色列撤軍，並不是說以色列不打了，純粹就是以軍打得太費勁，別說迅速消滅哈馬斯，連長期維持高壓的能力都沒有。所以只能順從美國給的台階下，把對哈馬斯的全面進攻，轉入重點進攻。當然，以色列仍然還是要嘴硬說，撤離預備役軍人的目的是為新階段的衝突做準備，因為預計加沙地帶的衝突將延續2024年全年。雖然這次以色列撤離部分軍隊，不意味着巴以衝突結束，但這總歸是這輪巴以衝突以來，以軍首次撤軍。同時，美國海軍1日表示，在地中海為以色列提供保護的航空母艦打擊群將啟程回國。

然而，就在巴以衝突有所降温之際，這次伊朗的連環爆炸，無疑是給中東局勢也又澆了一盆汽油。

圖為2023年10月14日，伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian，左）與哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh，右）在卡塔爾多哈會面。（Iran's Foreign Ministry/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS）

雖然， ISIS已聲明稱對伊朗發生的爆炸案負責。但這次伊朗的連環爆炸案，從客觀結果來說，不管究竟是誰幹的，問題關鍵還在於伊朗認定這件事情是誰幹的，以及因此會在伊朗形成怎樣的變化才是重要的。

本來4年前，蘇萊曼尼被美國炸死後，伊朗國內就已經民意沸騰，當時伊朗雖然也對美國做出一些爆發，用導彈襲擊了美國在中東的軍事基地，但總體來說這個報復力度並不算大。再加上蘇萊曼尼被炸死後沒多久，全球疫情就大爆發，世界各國都忙於對付疫情，所以當時美國和伊朗差一點擦槍走火的事情，就沒有了後續。

其實伊朗國內的激進勢力，對於蘇萊曼尼被炸死的事情，一直都認為還沒有對美國採取足夠力度的報復。結果這次的連環爆炸，完全就是針對蘇萊曼尼去的，人都死了四年，而且還是在民眾前往蘇萊曼尼墓地的路上搞這樣的連環爆炸，性質太過於惡劣，是極端挑釁。所以，伊朗民眾這次的憤怒值也是爆表。

2023年11月19日，伊朗領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei ）參觀伊朗革命衛隊航空航天部隊成就展，並在場發表講話。（Reuters）

由於第一時間伊朗總統萊希已經警告稱，以色列將為克爾曼市兩起爆炸襲擊事件「付出沉重代價」。 萊希稱，「我警告猶太復國主義政權：不要懷疑，你們將為這一罪行和你們曾犯下的罪行付出沉重代價。」很顯然，伊朗是不打算把這件事情大事化小。雖然ISIS已經認領，但萊希在話在伊朗國內部不斷發酵。

伊朗民眾裏的親美派比例一直都很高，但每當伊朗國內親美派要佔上風時，美國共和黨方面總會做一些事情，把伊朗的親美派勢頭給澆滅。4年前美國炸死蘇萊曼尼，就讓伊朗的親美派遭到重創。這次巴以衝突的爆發，就連伊朗民眾裏的親美派聲音都弱了很多。

而這次連環爆炸，可以說是讓伊朗親美派都失去了生存空間，民眾裏的親美派可能都得保持沉默，不然就會處於人人喊打的狀態。雖然ISIS聲稱負責，但已盡把伊朗親美派聲音完全打沒了，之後也沒有聲浪。

2023年10月18日，伊朗民眾在首都德黑蘭集會。（Reuters）

伊朗的這種民意，是會反應在伊朗決策上。其實巴以衝突爆發後，伊朗的整體應對還是比較謹慎的，不管以色列方面如何挑釁，伊朗都是選擇不親自下場，而是通過黎巴嫩真主黨，還有也門胡塞武裝，這兩個抵抗之弧的關鍵武裝力量，去對以色列做一個長期的騷擾攻擊。這對伊朗來說，屬於風險最小，性價比最高的做法，也是比較聰明的選擇。

但顯然，有一些極端勢力，並不想看到伊朗置身事外，而是要千方百計拖伊朗下水，而伊朗一旦被拖下水，也意味着美國就要被拖下水。這屬於牽一髮而動全身。

現在選擇權看似在伊朗手裏，但實際上這個扳機的握在那些拱火的極端勢力手裏。

對，這次伊朗襲擊是ISIS所為，但誰又是那個「縱火」的人呢？即使當事方不想打，但拱火的人總能不斷挑釁戳你底線，不斷升級挑釁措施，最終逼着不得不打起來。

縱火是比滅火更容易。從這個角度看，這次伊朗的連環爆炸，更重要的是，我們得從中看到，當前世界上是存在這樣不斷拱火製造危機的極端勢力。這種拱火的極端勢力，除了包括ISIS在內的極端組織之外，在烏克蘭內部的極右翼、以色列內部的極右翼裏都有，歸根溯源，跟美國是肯定脱不了關係。