美媒：胡塞武裝發起最大規模襲擊　美國考慮報復

當地時間1月9日，也門胡塞武裝在紅海對美國船隻發起攻擊，被美英攔截。《紐約時報》10日稱，美國和其盟友正考慮對胡塞武裝進行「報復」，但拜登政府拒絕透露可能採取的行動。與此同時，對於如何應對胡塞武裝的襲擊，歐盟國家也尚未形成統一的立場。



美國中央司令部10日表示，胡塞武裝的襲擊是針對紅海南部的國際航道發起的，兩艘美國海軍驅逐艦，英國皇家海軍的「鑽石」號驅逐艦，以及美國「艾森豪威爾」號航母搭載的F-18戰鬥機參與了攔截行動。美軍稱，這是自11月19日以來，胡塞武裝對紅海航道發動的第26次襲擊。

當天晚些時候，胡塞武裝發言人薩雷亞承認，其對一艘向以色列「提供支持」的美國船隻發射了大量導彈和無人機，並表示此次行動是對美國之前襲擊的「初步回應」。

美國國務卿布林肯10日在巴林首都麥納麥（Manamah）的一場新聞發布會上說：「當我們看到胡塞武裝持續不斷地針對紅海的船隻發動攻擊時，作出回應就顯得尤為重要……如果這些襲擊像昨天那樣繼續下去，將會產生後果。」但他拒絕透露拜登政府打算如何對胡塞武裝採取行動。

布林肯還稱，胡塞武裝9日針對美國的「最嚴重的攻擊」得到了伊朗在技術、設備、情報和訊息方面的幫助。

報道稱，英國國防大臣夏博思也發出了類似的信號。他10日接受英國媒體採訪時暗示將對胡塞武裝採取進一步行動。夏博思表示，9日的襲擊是本輪巴以衝突爆發以來胡塞武裝發動的最大規模襲擊，「這種情況不能繼續下去，也不能被允許繼續下去。如果這種情況不能停止，我們就會採取行動。」

美軍參謀長聯席會議主席布朗的發言人10日發布聲明，稱布朗和英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）當天舉行視像電話會議，討論了胡塞武裝對在紅海國際水域航行的商船持續的非法襲擊。

紅海：圖為2023年11月20日，也門胡塞武裝組織的直升機在貨船上方飛過。（Reuters）

《紐約時報》稱，美國軍方官員表示，到目前為止，美國一直沒有打擊胡塞武裝在也門的基地，很大程度上是因為不想破壞也門國內脆弱的休戰狀態。但五角大樓已經制定了打擊也門境內的導彈和無人機基地，以及胡塞武裝用來襲擊船隻的快艇停泊設施的計劃。

白宮國家安全委員會戰略溝通協調員柯比10日表示，鑑於胡塞武裝沒有停止襲擊的傾向，「我們將盡一切努力保護紅海的航運」，「我們再次呼籲胡塞武裝停止這些襲擊……他們將承擔所有不這樣做的後果」。

《紐約時報》認為，這些警告暗示美國政府可能正在考慮對也門實施報復性打擊。不過，和布林肯一樣，柯比也沒有說明白宮正考慮採取什麼行動，他還聲稱「美國不尋求衝突」。

自本輪巴以衝突爆發以來，胡塞武裝頻頻對紅海商船發動襲擊，以表示對巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的支持。這促使全球主要航運公司的船隻暫停通過蘇彝士運河的航線，轉而繞道非洲好望角，改走距離更遠、成本更高的航運路線。

去年12月18日，美國宣布組建名為「繁榮衛士」的多國海上聯軍予以威懾，公開名單中包括美國、英國、巴林、加拿大、法國、意大利、荷蘭、挪威、塞舌爾和西班牙十國。1月3日，以美國為首的12個國家再對胡塞武裝發出警告，要求其停止對紅海航運的襲擊，否則將面臨後果。有美媒將這一聲明描述成「最後通牒」。

《紐約時報》稱，儘管很多歐盟國家都依賴連接紅海與地中海的蘇彝士運河進行石油和其他貿易，但在如何應對胡塞武裝襲擊的問題上，他們似乎存在分歧。

圖為美國總統拜登（Joe Biden）2023年12月在白宮出席國家基礎建設諮詢委員會（NIAC，暫譯）會議。（Reuters）

總部位於倫敦的智庫歐洲改革中心分析師斯卡齊耶里（Luigi Scazzieri）對《紐約時報》表示，丹麥、希臘和荷蘭已經加入了美國在紅海的行動，但包括法國和意大利在內的一些國家仍將參與護航的艦船置於自己的指揮之下，「在這個問題上，歐盟根本沒有統一的立場。」

意大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）10日對路透社表示，他擔心在烏克蘭和加沙局勢之外再發生衝突的後果，「我不想在這個時候開闢第三條戰線。」

胡塞武裝最高革命委員會主席阿里·胡塞11日回應稱，聯合國關於紅海航行的決議是一場「政治遊戲」，是美國違反了國際法。阿里·胡塞表示，也門武裝部隊的所作所為都在合法防禦的框架內，他們對面對的任何行動都會做出反應。「我們呼籲安理會立即解救被以色列和美國圍困在加沙地帶的230萬人。」

本文獲觀察者網授權轉載

