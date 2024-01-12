微軟2021年來首度超越蘋果　曾重奪全球市值最高寶座

微軟（Microsoft）股價於1月11日曾上漲近2%，帶動市值一度達到2.903 萬億美元；同時蘋果公司（Apple）股價下跌約 0.9%，市值為 2.871萬億美元；令微軟市值超過蘋果，重奪全球市值最高的寶座，也是2021年以來首次。隨著之後股價波動，蘋果又重奪寶座，至收市仍可能多次變動。



截至香港時間1月12日凌晨1時28分，微軟股價下跌0.48%，每股報380.93美元；蘋果股價跌1.15%，報每股184.05美元。

由於市場對 iPhone 銷售的擔憂，2024年至今，繼巴克萊和Piper Sandler之後，Redburn Atlantic分析師10日也對蘋果降評，指中國可能會拖累蘋果未來幾年的業績，對蘋果股票評級下調至「中性」。

蘋果股價去年大漲48%，但截至對上一個交易日，2024年以來已下跌3.3%。微軟則受惠於投資 ChatGPT 製造商 OpenAI，以及在人工智能（AI）市場的開發，繼去年飆升57%後，至今上漲約1.8%。

蘋果市值在2023年12月14日曾達到3.081兆美元的峰值，而微軟市值在去年11月28日曾達到2.844兆美元。

自2018年以來，微軟曾數度短暫超越蘋果，成為全球市值最高的公司，最近一次是在2021年11 月，當時與疫情相關的供應鏈短缺疑慮，打擊了蘋果股價。

蘋果公布其頭戴式裝置Vision Pro下月2日將開始在美國銷售，這是蘋果公司自2007年推出iPhone以來的最大規模產品上市。但瑞銀日前估計，Vision Pro的銷量對蘋果2024年股價影響不大。