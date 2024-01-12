國際法院開審種族滅絕案　內塔尼亞胡斥南非指控「虛偽和虛假」

南非於2023年12月29日向荷蘭海牙的國際法院（ICJ）提出訴訟，指控以色列於加沙地帶實施種族滅絕，要求頒令以色列停止軍事行動，國際法院1月11日召開聆訊。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）同日譴責，南非的指控是「虛偽和虛假」。美國白宮也稱，南非針對以色列的指控毫無根據。



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南非的代表律師在海牙法庭上表示，從這次軍事襲擊的實施方式來看，以色列的「種族滅絕企圖」顯而易見，且企圖「摧毀」加沙的計劃來自「國家最高層」。以色列預計會於12日出庭辯護，稱指控「毫無根據」。南非在聆訊前提交的證據稱，以色列的行動「旨在摧毀巴勒斯坦大部份民族和族裔群體」。

對於南非的指控，內塔尼亞胡在以色列表示，南非的虛偽令人驚訝，強調以色列在打擊恐怖分子及謊言，「今日我們看到了一個顛倒的世界。以色列正在反對種族滅絕，卻被指控犯有種族滅絕罪。」 他批評，南非的指控虛假和毫無根據，並「充當哈馬斯的合法機構」。

2024年1月7日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在特拉維夫出席內閣會議。 （Reuters）

國際法院預料需時數月才有裁決，法院外同日有以巴雙方的支持者示威。

路透社報道，以軍開始從已遭徹底破壞的加沙北部撤出，部份巴勒斯坦人重回北部。 但在加沙南部的拉法（Rafah），以軍轟炸持續，有平民抱著還是嬰兒的孩子屍體說：「告訴國際法院，這個嬰兒有什麼錯？她是恐怖分子嗎？這個嬰兒只有幾天大。 」