胡塞武裝是何方神聖　美國為何聯英空襲反擊？｜新聞背後

自以巴新一輪衝突以來，胡塞武裝（Houthis）這個由伊朗支援的反叛組織，已經對駛經紅海和蘇伊士運河的商船發動了數十次襲擊。1月11日，美國與英國軍方對也門胡塞武裝展開打擊，是自危機爆發後首次。



在對胡塞武裝展開打擊前一天，聯合國安理會表決通過第2722號決議，譴責也門胡塞武裝在紅海襲擊商船，稱這些襲擊阻礙了全球貿易，破壞了航行自由。紅海和蘇伊士運河承載着全球約12%航運量，襲擊事件已對紅海航運造成嚴重影響，迫使很多商船繞道非洲好望角。

胡塞武裝是何方神聖？

胡塞武裝由胡塞（Abdul-Malik al-Houthi）領導，是一個由伊朗支持的什葉派叛軍組織，與也門政府作戰已有20年之久，目前控制着也門西北部和首都沙那（Sanaa）。他們的主張以反對以色列和美國為核心，將自己與加沙地帶的哈馬斯和黎巴嫩的真主黨視為伊朗領導的「抵抗軸心」的一部分。

胡塞武裝目前控制着也門西北部和首都沙那（Sanaa）。(Reuters)

2014年，胡塞武裝奪取了也門首都，引發了一場造成數十萬人死亡的內戰，沙特阿拉伯領導的軍事聯盟進行了干預，試圖恢復該國原來的政府。去年4月，胡塞武裝和沙特阿拉伯之間的會談為達成和平協議帶來了希望，該協議可能會承認胡塞武裝控制也門北部。

過去，胡塞武裝曾是一群組織渙散的反叛分子，但近年來他們軍力大增，擁有包括巡航導彈、彈道導彈和遠程無人機。有分析人士認為，這種擴張得益於伊朗的支持，伊朗向中東各地的民兵提供武器，以擴大自己的影響力。

為何襲擊紅海商船，有什麼影響？

10月7日以巴衝突爆發時，胡塞武裝宣佈支持哈馬斯，並稱他們將襲擊任何前往以色列或離開以色列的船隻。胡塞武裝發言人薩雷亞（Yahya Sarea）不時重申，該組織襲擊船隻是為了抗議加沙的「殺戮、破壞和圍困」，以聲援巴勒斯坦人民。

自11月以來，胡塞武裝利用無人機和導彈對紅海和亞丁灣的船隻發動了27次襲擊。美國軍方表示，最近一次襲擊發生在11日淩晨2點，一枚導彈落在一艘商船附近。

持續的經海襲擊，可能會擾亂全球供應鏈。(Reuters)

胡塞武裝在紅海的持續襲擊可能會擾亂全球供應鏈，進而增加許多國家日常用品的成本。現時，相關的襲擊已經影響到與40多個國家有關的船隻。

全球最大的貨櫃船公司地中海航運公司和馬士基公司已表示，他們將避開該地區， 船隻繞道非洲改道會使航運路線增加4,000英里和10天航程，並需要更多燃料。而繼續使用紅海將提高保險費。無論如何，襲擊均會對本已脆弱的全球經濟造成傷害。

美國如何應對？

拜登政府一再譴責胡塞武裝在紅海發動的襲擊，並組建了一支海軍特遣部隊試圖遏制他們。這支名為「繁榮守護行動」（Operation Prosperity Guardian）的特遣部隊結集了美國、英國和其他盟國，一直在紅海巡邏，以「維護航運和航行自由」。

其中，美英的軍艦在胡塞武裝的導彈和無人機攻擊目標前對其進行了攔截。中央司令部在最近一份聲明中說，本周三，美國航空母艦艾森豪號（USS Dwight D. Eisenhower）的美國戰鬥機和其他四艘軍艦攔截了18架無人機、兩枚反艦巡航導彈和一枚反艦彈道導彈。

不過，巴林是唯一同意參與有關行動的中東國家。有分析指，雖然該地區許多國家依賴通過紅海的貿易，但許多國家並不希望與支持以色列的美國扯上關係。