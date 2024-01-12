紅海局勢｜也門副外長：美英將為襲擊付出高昂代價

也門外交部副部長阿齊（Hussein al-Azzi）表示，英國和美國必須做好為大規模襲擊也門付出高昂代價的準備。



黎巴嫩廣場電視台援引阿齊的話說：「也門遭受美國艦艇、潛艇和戰機的大規模軍事侵略。毫無疑問，倫敦和華盛頓必須準備為此付出高昂代價。」

也門地方政府消息人士告訴俄衛網，美國和英國對也門首都薩那、荷台達、塔伊茲和薩達四個省內目標發動23次空襲，其中有8次空襲針對機場和荷台達港附近以及荷台達市東部地區的胡塞武裝（Houthis）陣地，另外8次襲擊的目標是位於塔伊茲市al-Jand區的第22機械化旅營地和塔伊茲市東部al-Hawban區的機場。

美國官員1月11日告訴路透社表示，美國和英國開始對也門境內與胡塞武裝（Houthis）有關的目標實施打擊。胡塞武裝官員其後證實這一消息。

胡塞武裝官員穆爾塔達（Abdul Qader al-Mortada）11日在X（前稱Twitter）表示：「美國-猶太復國主義-英國對也門的侵略在首都薩那（Sanaa）、荷台達（Hudaydah）、薩達（Saada）和扎馬爾（Dhamar），（他們）發起多次突襲。」

美國總統拜登（Joe Biden）確認，美國及其盟國對也門胡塞武裝發動軍事打擊。英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）也證實，英國空軍襲擊也門胡塞武裝軍事目標。

拜登說，美國軍隊與英國一起，在澳洲、巴林、加拿大和荷蘭的支持下，成功對胡塞武裝的多個目標進行軍事打擊。