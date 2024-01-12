中國促成緬甸武裝與軍政府達停火協議　和談1月10至11日昆明舉行

路透社1月12日報道，緬甸地方武裝與軍政府達成停火協議，中國外交部12日下午表示，和談是1月10日至11日在中方促成下於昆明舉行。



路透社引述中國外交部指，兩方同意停止戰鬥，並透過和平談判解決有關爭端和要求。

中方又指雙方承諾不損害在邊境的中國居民安全。

路透社1月12日較早前引述緬甸北部少數民族武裝組織德昂民族解放軍（TNLA）一名領導人報道，緬甸地方武裝「三兄弟聯盟」已同緬甸軍政府達成停火協議，中國參與斡旋。

報道引述該名因事態敏感而拒絕具名的領導人稱， 「三兄弟聯盟」與軍政府舉行的和談由中國外交部亞洲事務特使鄧錫軍促成。該聯盟同意停火及不再進一步推進。

這波衝突始於2023年10月底，緬甸國防軍在撣邦北部多個地區遭到緬甸民族民主同盟軍、德昂民族解放軍和若開軍襲擊。這三個組織被稱為「三兄弟聯盟」，它們成功控制緬甸北部和西部各邦靠近中國邊境的幾個軍事哨所和城鎮。

三兄弟聯盟並在2024年1月表示，已控制靠近緬中邊界的果敢首府。衝突也影響鄰近邊境的中國居民，一枚炮彈1月3日落入雲南臨滄市鎮康縣南傘鎮一街道，造成5人受傷。中國外交部1月4日表示，會對有關方提出嚴肅質詢。