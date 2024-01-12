也門胡塞武裝遭美英空襲　中國外交部：對紅海局勢緊張升級感憂慮

針對當前紅海局勢和針對也門的空襲行動，中國外交部1月12日表示，中方對紅海局勢緊張升級感到憂慮。



根據中新社，中國外交部12日舉行例行記者會，發言人毛寧表示，中方呼籲有關各方保持冷靜克制，避免衝突進一步擴大。

毛寧稱，紅海海域是重要的國際貨物和能源貿易通道，中方希望有關各方都能為維護紅海地區安全穩定發揮建設性和負責任的作用，這符合國際社會的共同利益。

她還指，中方願意同各方一道保持溝通，推動局勢降溫，共同維護國際航道的安

全。

自本輪巴以衝突爆發以來，胡塞武裝頻頻對紅海商船發動襲擊，以表示對巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）的支持。胡塞武裝9日在紅海對美國船隻發起攻擊，被美英攔截。《紐約時報》10日稱，美國和其盟友正考慮對胡塞武裝進行「報復」。路透社11日指，胡塞武裝迄今已襲擊27艘船隻。

美國總統拜登（Joe Biden）11日表示，美國軍隊與英國一起，在澳洲、巴林、加拿大和荷蘭的支持下，成功對胡塞武裝的多個目標進行軍事打擊。英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）則稱，英國將永遠捍衛航行自由和貿易自由流通。