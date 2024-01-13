台灣大選登場　外媒關注年輕人求變心態　不止看重兩岸政治問題

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】台灣大選1月13日正式登場，半島電視台、英國廣播公司（BBC）等外媒11日刊文聚焦講述台灣年輕選民的心態，包括談到年輕人求變，渴望有新選擇，又指在兩岸政治以外，台青年也極看重民生問題，例如是住房、薪金議題。



半島電視台11日指，台灣的Z世代選民（即指90年代後期或之後出生的年輕選民）希望在選舉中看到新事物，他們正在成為一股政治力量，報道指，在8年前上場的民進黨，如今在年輕選民眼中已不是能夠帶來變革的政黨，而是建制一部份。

報道談到民眾黨候選人柯文哲被年輕選民稱為「全新的選擇」，盼求改變民進黨和國民黨之間的兩黨競爭。

台灣大選：柯文哲（中）2023年12月23日在新竹出席競選活動（Reuters）

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即使兩岸政治問題是選舉中的焦點，但報道就指出，台灣年輕人的許多擔憂與世界其他地方的年輕人關心的問題也類似，例如是生活成本不斷上升的問題，或是住房議題，報道指採訪到6名40歲以下青年中，他們都把經濟住房視為一個關鍵問題。

英國廣播公司（BBC）11日也刊出報道稱「年輕選民擔心的不是戰爭而是就業」，雖然兩岸問題在選舉中總是重點，但這次選民更關心經濟，《天下雜誌》一項訪問1.5萬名台灣人的調查顯示，大多數人認為經濟發展是下任總統的首要任務，高於兩岸關係。

日媒《日經亞洲》9日也刊文指，雖然台灣大選被許多旁觀人士視為台灣人對與北京關係的民意調查，但其實它也同樣關係到薪金、通貨膨脹、能源安全、平等和社會正義等更注重物質的民生問題。