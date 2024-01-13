美英襲擊也門胡塞武裝　中方：兩國目標無法實現

聯合國安理會在俄羅斯的要求下，於當地時間1月12日就當前紅海局勢舉行緊急會議。中國常駐聯合國代表張軍在會議上指出，美英兩國打擊也門胡塞武裝目標的軍事行動無法實現其宣稱目標。



中方指出，紅海水域是重要的貨物和能源運輸通道，一段時間以來，胡塞武裝在紅海水域多次襲擊和扣押商船，干擾國際貿易秩序，不利於地區穩定。中方多次呼籲胡塞武裝立即停止襲擾商船的行為，尊重各國商船根據國際法在紅海水域的航行權利。中方同時呼籲各方，特別是有影響力的大國，發揮建設性負責任作用，共同維護紅海水域航道安全。

中國常駐聯合國代表張軍稱中方遺憾地看到，有關國家對也門悍然採取的軍事行動不僅造成基礎設施破壞和平民傷亡，也加劇了紅海水域的安全風險，無助於保護商船安全和航行自由，有關軍事行動還可能衝擊也門政治進程。中方看不出這樣的軍事行動如何能夠實現所宣稱的預期目標。

2023年12月26日， 胡塞武裝發言人稱以導彈攻擊貨船，及以無人機攻擊以色列港口城市。（X截圖）

中方指出，安理會從未授權任何國家對也門使用武力。有關國家採取的軍事行動同安理會剛剛通過的第2722號決議宗旨背道而馳。中方重申，任何國家不得曲解、濫用國際法和安理會決議，在紅海水域製造新的緊張局勢。

張軍稱當前紅海的緊張局勢是加沙衝突外溢影響的表現之一，一邊放任加沙衝突延宕，一邊指望衝突不會擴大，這恐怕是一廂情願的錯覺。一邊主張防止衝突外溢，一邊又火上澆油挑起軍事對抗，這更是自相矛盾，不負責任的。

中方警告，中東地區已經處在極度危險的邊緣，當前最應該避免的是魯莽的軍事冒險主義，最需要的是冷靜克制，防止衝突進一步擴大。中方敦促有關各方，特別是有影響力的大國，遵守聯合國憲章和國際法，堅持對話協商的正確方向，為維護紅海和中東地區的和平穩定作出切實努力。