一文看懂｜也門10年混戰　胡塞武裝挾紅海咽喉終迫美國出手？

也門胡塞武裝（Houthis）自去年12月以來對進出蘇彞士運河的船隻施以突襲，紅海局勢一觸即發，成為加沙戰爭以外的中東另一處火頭。美國試圖領導多國海軍部隊保護紅海海上交通，但一個月來成效不彰，獲英國加入之下終於對胡塞武裝發動空襲。



自以色列對加沙展開戰事，以軍以不平等的軍事力量無差別打擊加沙，大量平民傷亡已引發種族滅絕指控，親伊朗的胡塞武裝亦在紅海發動還擊，自11月19日起襲擊國際航運商船至少27次，迫使航運公司繞道南非好望角，國際海運價格應聲暴漲。

同時，伊朗支持的胡塞武裝持續向以色列發動無人機及導彈攻勢，都被以色列或美軍艦隻成功攔截。然而這對美國而言成本不菲，美國《政客》（Politico）新聞網站12月下旬引述五角大樓官員指，要攔截胡塞武裝價值2000美元的無人機要花費200萬美元的導彈，防衛成本越來越令美方擔憂。

紅海危機：美國領導的美英聯軍對也門胡塞武裝展開空襲，美軍一枚飛彈從軍艦上發射。（美國中央司令部/Reuters）

美國發起聯合軍隊保護紅海，牽頭成立「繁榮衛士行動」（Operation Prosperity Guardian）得到一些西方國家響應，包括英國、加拿大、法國、意大利、荷蘭、挪威等。然而在紅海運輸上所影響甚深的中國，以至沙特阿拉伯為首的海灣國家都不欲加入。胡塞武裝仍繼續襲擊紅海商船。

拜登政府始終不欲成為唯一對也門發動攻擊的國家。早在拜登2020年角逐總統時，在競選活動便承諾要停止美國對也門戰爭的支持。就在上任後僅一個月，拜登便宣布停止向沙特主導的軍事聯盟提供支援及軍售，呼籲結束也門的戰爭。

一如以往，美國在中東的徹軍總是沒有收拾好爛攤子的打算，說要結束戰爭，卻無視也門各派勢力割據、長年四分五裂的局面。這次，美歐亦不出外界所料再度捲入中東戰爭。

也門胡塞武裝支持者於2024年1月5日在首都薩那舉行集會，紀念在紅海被美國海軍殺害的10名胡塞武裝分子。（Reuters）

內戰未止：四分五裂的也門

在2011年2月11日，也門成為爆發「阿拉伯之春」革命的又一國家，示威者群起試圖推翻當時的薩利赫（Ali Abdullah Saleh）政府。政府於北部地區面臨着叛變，南部的分離主義勢力四起，及後演變成各方勢力割裂，自2014年起深陷於戰爭泥沼之中，演變成代理人戰爭，國家長期處於人道災難的情況。

自2014年底以來，胡塞武裝控制着首都薩那和也門北部大部分的地區，自此該國約一半以上人口都活在胡塞控制的地區。也門的鄰目沙特阿拉伯擔心也門落入親伊朗的胡塞武裝控制，於2015年牽頭成立多國聯軍對也門胡塞武裝展開空襲，試圖驅逐胡塞武裝及讓哈迪（Abdrabbuh Mansur Hadi）政府重拾管治，當時聯軍包括巴林、科威特、卡塔爾、阿聯酋，並獲美、英、法的後勤及情報支援。據聯合國稱，沙特聯軍發動數千次空襲，在也門造成數以萬計死亡。

2024 年1月12日英國國防部發布的圖片，英國皇家空軍的一架颱風飛機起飛，加入美國對也門的軍事目標進行空襲，目標是伊朗支持的胡塞武裝。（路透社）

美西方10年來始終未有直接軍事介入也門。而拜登2021年初上台以來，華府把胡塞武裝列為恐怖組織之舉，收緊了給予那些地區的援助，導致飢荒及人道危機進一步惡化。也門仍然是世界上最大的人道危機之一。據聯合國估計，也門目前有450 萬人（佔總人口的 14%）流離失所，至2023年，由於該國八成地區難以維持生計並獲得基本服務，2,160萬人需要某種形式的人道主義援助，數字令人震驚。

另一方面，當時受國際社會認可的哈迪政府（備注：哈迪於2015年3月流亡沙特）則控制着也門最大的一塊區域，包括整個中部、東部地區，以及南部一半以上的海岸線，但這些佔地大部分是沙漠，以及馬里卜、沙布瓦、哈德拉毛及馬哈拉等石油省份，掌握着能源資源命脈。2022年，原安全官員阿里米（Rashad Al Alimi）在沙特阿拉伯支持下出任也門總統領導委員會主席。

至於在南部地區，當地的分離主義勢力在阿聯酋的支持下，在2017年中宣布成立「南方過渡委員會」（STC），本身部署於亞丁、拉赫、阿比揚等省內的安全地帶部隊收歸旗下。在也門還有其他零星的武裝勢力，包括大家熟識不過的恐怖主義組織基地（阿爾蓋達）及ISIS，都持續與各勢力打鬥及佔地盤的狀態。

也門各方勢力的控制範圍：胡塞武裝長年佔據北部戰略重地及首都薩那。

然而，不論國際社會支持的也門政府，受阿聯酋支持、反胡塞武裝的南方過渡委員會及民族抵抗運動（National Resistance）在苦戰逾10年後皆無法撼動胡塞武裝的勢力。胡塞根本上長期佔據首都薩那及北部戰略重鎮，而且建立了龐大的武器庫，在此地緣優勢下，直接向以色列發射導彈或是攻擊曼德海峽船隻的方式，即便美國為首的十國聯盟，在紅海地區部署大量軍艦、也難以阻擋胡塞攻勢。

查塔姆研究所（Chatham House）中東北非項目副主任薩南·瓦基爾（Sanam Vakil）接受半島電視台訪問指，「胡塞武裝在也門北部的地位使他們處於關鍵的地緣政治瓶頸」，「過去幾年國際社會低估了這一點。」

紅海：圖為2023年11月20日，也門胡塞武裝組織的直升機在貨船上方飛過。（Reuters）

紅海佔全球海運體量的15%，為世上最重要的海上咽喉之一，也因此解釋了為何胡塞武裝的襲擊雖然輕微，甚至只出動無人機攻擊，卻已影響甚深。美國國務卿布林肯最近完成的中東之行，對以色列亦明言希望以哈之戰「盡快結束」，遏止加沙戰爭蔓延至整個地區。

儘管美國一直保持克制，但如今看來，美、英已開始失去耐性，認為需要對胡塞武裝展開陸上打擊。然而空襲會帶來地區局勢升級的進一步風險，例如將伊朗和沙特阿拉伯等拖入衝突。拜登政府四年前誓言要「撤出也門」，又再一次落空，「被迫」動手介入也門。英軍戰機升空出動空襲、美軍海上發射戰斧巡航導彈，此情此景豈不是正好像12年前的敘利亞？