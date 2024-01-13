美英打擊也門胡塞武裝　法國意大利西班牙拒參與

緊繃數日的紅海局勢終是「斷了最後一根弦」，當地時間1月11日，美英對也門境內與胡塞武裝組織（Houthi）有關的目標實施打擊，這是也門胡塞武裝自2023年底頻繁襲擊紅海商船以來，首次遭到打擊。一天後，美軍對胡塞武裝發動第二輪打擊。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：阮佳琪



綜合路透社、《政治報》歐洲版（Politico Europe）12日，對美國領導的此次軍事行動，意大利、西班牙和法國再次表露與美英的分歧。此前明確拒絕在美國領導下護航紅海的3國，這回不僅沒有參加針對胡塞武裝的打擊行動，在後來的10國聯合聲明中也不見蹤影。報道稱，這3國傾向於參加歐盟框架下的行動，主張推動紅海緊張局勢降溫。

當地時間11日晚，美國白宮發布10國聯合聲明，表示為應對胡塞武裝「持續非法、危險和破壞穩定的襲擊」，美國和英國的軍事力量在荷蘭、加拿大、巴林和澳洲的支持下，根據《聯合國憲章》賦予的單獨和集體自衛權，對也門胡塞武裝控制地區的一些目標實施聯合打擊。

據《政治報》歐洲版報道，除上述國家，簽署聲明的還有德國、丹麥、新西蘭和韓國。

在前3個歐洲國家中，荷蘭方面稱其參與行動是為保護抵達該國港口的貨物，紅海安全通行直接影響荷蘭利益。

當地時間12日，荷蘭外交大臣斯洛特（Hanke Bruins Slot）和國防大臣奧隆格倫（Kajsa Ollongren）在一封致荷蘭議會的信中寫道：「胡塞武裝在紅海持續襲擊商船，是對海上安全和貨物運輸暢通無阻以及自由安全航行原則的威脅。」

報道還提到，雖然德國尚未為捍衛紅海貿易路線做出有意義的物資貢獻，但德國國防部12日下午對協助打擊行動聲明稱，該國將「毫不猶豫地保護紅海上的人命安全和貨物自由流動」。

德國聯邦議院國防委員會主席齊默爾曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）接受採訪時還表示，德國是否參與紅海護航取決於其海軍軍事能力，德國可以用不同於派遣軍艦的方式提供幫助，諸如向盟軍軍艦派遣水兵特遣隊，或在盟軍總部幫助協調多國艦隊。

圖為2023年12月5日，有武裝人員站在海灘上。照片背景是2023年11月19日一度被也門胡塞武裝扣押的貨船Galaxy Leader。它停泊在也門塞利夫（al-Salif，暫譯）海岸。（Reuters）

「參與紅海聯盟並不是一個『我們想不想去』的問題，而是一個『我們有沒有能力』的問題。」她說，「如果和其他國家相比，我們的海軍艦隊並不是最大的。」

《政治報》歐洲版指出，迄今為止，歐盟各國對紅海危機反應不一，分歧明顯。其注意到，法國、意大利和西班牙這3個歐洲主要大國，又在盟友聯合行動中「缺席」，不僅沒有參與打擊胡塞武裝的軍事行動，也沒有簽署這份10國聯合聲明。

法國最近幾週的外交活動主要集中在避免黎巴嫩局勢升級上。路透社援引一名不願意透露姓名的法國官員的話報道稱，巴黎擔心如果加入美國領導的打擊行動，在化解黎巴嫩真主黨（Hezbollah）和以色列之間緊張關係的談判中，法國會失去所有籌碼。

襲擊發生後，法國外交部聲明稱，胡塞武裝對紅海事態升級負有責任。路透社稱，這可能表明法國暗中支持美國的行動。不過據一名了解法國立場的外交官透露，巴黎方面認為這次襲擊「不可以被視為合法自衛」。

當被問及法國是否拒絕參與聯合打擊行動時，美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）拒絕透露詳細外交談話細節。

「你已經看到了參與的人員名單。」他說，「在國際上，我們的許多盟友都簽署了支持協議，非行動支持，即使是那些沒有積極參與攻擊的國家。」

同樣傾向於在紅海採取「冷靜」政策的意大利也拒絕參與此次行動。意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）辦公室的一名知情人士透露，意大利曾被要求加入其中，但最終該國沒有簽署聯合聲明。而且意大利政府參加任何軍事行動，都需要得到議會的支持，因此參加軍事行動的決定不可能迅速獲得批准。

報道提到，幾個小時後，意大利政府聲明又補充稱，為全球貿易流動和人道主義援助，盟國有權保護自己的船隻，該國支持盟友的行動。

與此同時，西班牙國防大臣羅夫萊斯（Margarita Robles）也宣布，馬德里沒有加入在紅海的軍事行動，因為當局希望促進該地區的和平，「每個國家都必須為自己的行動做出解釋。西班牙將始終致力於和平與對話。」

路透社指出，2023年12月下旬美國發起「繁榮衛士」行動欲組建護航聯盟時，歐洲明確表態拒絕將其海軍艦艇交由美方指揮的也是這3個國家。

10日，被西班牙媒體爆出遭美方三番兩次施壓甚至發出最後通牒後，西班牙國防部第三次重申不參加由美國主導的「繁榮衛士」行動，但表示願意支持在北約（NATO）和歐盟框架內執行這類任務。

隔天，法國駐印度洋聯合部隊司令、海軍少將斯拉爾斯（Emmanuel Slaars，暫譯）受訪時也表達類似的態度，強調其任務是通過保護來自法國或與法國利益相關的船隻來確保航行自由，但不是針對胡塞武裝。

斯拉爾斯表示，法美可以共享實時情報以避免行動重複，但不服從美國夥伴的指揮。當被問及如果局勢惡化，法國是否會參與直接打擊胡塞武裝時，他直言，「這不在法國的任務範圍之內。」

意大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）則是在本週更早的時候明確表示，該國不願將胡塞武裝作為打擊目標，必須在不引發地區新戰爭的情況下制止胡塞武裝的行為。

意大利國防部強調，將應意方船東要求向紅海派出一艘護衛艦，但這一行動隸屬於歐盟的反海盜軍事力量「亞特蘭大行動」，而非「繁榮衛士」行動的一部份。美媒認為，意大利和西班牙的聲明都意在與美國的「繁榮衛士」行動保持距離。

同時，這3個國家也都參加歐盟的反海盜軍事力量「亞特蘭大行動」。西班牙國防大臣羅夫萊斯12日透露，在這行動外，歐盟可能很快就會決定一項新的舉措。

「歐盟可能會在幾天後決定......應該有一個（海軍）任務。我們還不知道這項任務是否得到批准，但與此同時，出於責任感和對和平的承諾，西班牙的立場是不介入紅海。」她說。

《政治報》歐洲版提到，就在美英發動此次襲擊前，歐盟正考慮派遣至少3艘軍艦保護紅海的船隻。歐洲對外行動署的一份文件中顯示，歐盟認為應該建立「一個新行動」，計劃從紅海到海灣的更廣泛區域內採取行動，該行動最快2月底啟動。

據幾名不願透露姓名的歐盟外交官透露，負責處理外交政策和安全問題的歐盟政治和安全委員會將於下週討論這計劃，目前還不清楚哪些歐盟國家願意提供計劃中所需的軍艦。

當被問及是否擔心與伊朗的關係緊張會因空襲而升級時，一名歐盟外交官說：「當然有風險。但我們不能對胡塞武裝致使全球貿易陷入停滯坐視不理。」