國際冰球聯合會宣布禁止以色列參賽　以方上訴

當地時間1月10日，國際冰球聯合會（IIHF）宣布，出於對所有參賽者安全的考慮，暫時禁止以色列參加冰球（又稱冰上曲棍球）國際比賽。據《以色列時報》報道，以色列冰球協會11日對這一決定提出抗議，指控其是「反猶太主義的」，並向國際體育仲裁法庭提起上訴。



國際冰球聯合會在聲明中說，理事會經過慎重考慮，與參與國和主辦國進行商討之後作出了決定，「出於對所有錦標賽參與者安全的考慮，以色列將暫時不參加國際冰球聯合會比賽。」

聲明強調：「根據國際冰球聯合會在賽事中保護所有參賽者的義務，以及制定相應的健康和安全政策的義務，理事會在章程規定的權力範圍內，決定限制以色列國家隊參加國際冰球聯合會錦標賽，直到所有參賽者（包括以色列）的安全和健康得到保證。」

《以色列時報》稱，按照原來的計劃，以色列國家男子冰球隊將參加今年4月在塞爾維亞舉行的世界冰球錦標賽乙級A組的比賽，女子冰球隊則會參加3月在愛沙尼亞舉行的丙級B組比賽。

2023年12月24日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在特拉維夫主持內閣會議。（Reuters）

禁賽決定引起以色列方面的抗議，以色列冰球協會11日發表聲明，宣布向國際體育仲裁法庭提起上訴。聲明還批評稱，國際冰球聯合會作出了「反猶太主義的決定」，「這是不尋常、非常嚴重的一步，不符合任何國際體育原則，違背了奧林匹克精神。」

這並非國際冰球聯合會首次作出禁賽決定。俄媒「今日俄羅斯」提到，2022年俄烏衝突爆發後，國際冰球聯合會也曾暫停俄羅斯和白俄羅斯國家隊及俱樂部的參賽資格。2023年3月，國際冰球聯合會宣布將這項禁令延長至2023至24賽季，理由是兩國球隊重新參與比賽「尚不安全」。

本輪巴以衝突已經持續超過三個月時間，造成超過2萬人死亡。據半島電視台報道，自10月7日以來，以色列對加沙地帶的襲擊造成至少23,708名巴勒斯坦人死亡，超過60,005人受傷。以色列政府此前的數據則顯示，以方約1,200人死亡。