以色列遭指控種族滅絕　一文看懂國際法院程序　為何是南非興訟？

南非2023年12月底向聯合國國際法院（ICJ）提出訴訟，指控以色列於加沙地帶（Gaza Strip）實施種族滅絕，要求法院頒令停止軍事行動。國際法院1月11日召開聽證會。以色列批評指控荒謬，稱會在庭上作出反駁。



程序如何？

國際法院為聯合國最高司法機構，案件最終會交由15人法官團表決，因南非、以色列無人任職於國際法院，有權各派一名法官審案。決定初步措施後，會進入漫長的審理程序。以色列可質疑法院管轄權，其他《種族滅絕公約》簽署國亦可申請提出意見。

圖為2024年1月12日，一架在加沙行駛的以軍坦克。（Reuters）

裁決有何效力？

國際法院裁決具法律約束力，宣判後不得上訴。然而，法院本身缺乏執行手段，若一國認為另一國未有遵守裁決，只可向聯合國安理會報告，而安理會行動必須得到至少9個成員國支持，且5個常任理事國均未否決，方可執行。

《華爾街日報》12日報道稱，即使法院頒令停火，外界亦不太期望以色列會遵守指示，但雙方分析人士均認同單是如此，已足令以色列一眾盟友，特別是美國陷入尷尬。

圖為2024年1月12日，數名加沙居民在以軍空襲喪生者的葬禮上相擁流淚。（Reuters）

南非為何提出訴訟？

美媒12日報道指，南非結束種族隔離後，一直支持巴勒斯坦建國。曼德拉（Nelson Mandela）以降的數任總統均認為巴勒斯坦人遭受的限制、隔離與南非黑人待遇相似，同樣是人民在自己祖國內受到壓迫。戰前南非執政黨已批評以色列是「種族隔離國家」。

在1980年代中期前，以色列與南非的種族隔離政府維持秘密軍事關係，並向其提供武器。