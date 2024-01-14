紅海局勢｜商船為避免遭襲擊出奇招　 宣稱自己「與中國有關」

紅海商船屢受胡塞武裝組織襲擊，美國彭博新聞1月11日報道，有最少5個商船在國際航運訊息中，均寫上諸如「船上全部是中國船員」等與中國相關的內容，避免遭受攻擊。



彭博報道稱，船隻目的地的公開資訊通常由船員手動輸入，可以在各類航運實時追蹤網站中查詢。這5艘準備駛往或正離開紅海的商船在資料欄上顯示自己與中國有關，如註明「船上均是中國船員」，相信是為了避免遭受攻擊。

圖為STONEWELL GLORY的船舶資料，可見在右方目的地EGAKI後特別寫上ALL CHINESE。（Vessel Finder截圖）

如一艘名為STONEWELL GLORY的貨輪，正向亞丁灣方向航行。資料顯示船籍為利比里亞，在1月3日從中國南沙港出發，預計1月25日抵達埃及阿布齊爾港。船上訊息在目的地一欄備註了「全員中國籍」（ALL CHINESE）。

報道又稱，除了這5艘船外，還有4艘船在其訊息註明「與以色列無關」。在1月7日，也門胡塞武裝曾表示，只要通過紅海的船隻聲稱「與以色列無關」，就不會遭到襲擊。

在1月12日的的中國外交部記者會上，發言人毛寧表示事件反映了各方共同推動紅海局勢降溫，切實維護國際航道安全的必要性和重要性。毛寧表示中方對紅海局勢緊張升級感到憂慮，呼籲有關各方保持冷靜克制，避免衝突進一步擴大。