紅海局勢｜美媒：奧斯汀在病房裏下令反擊胡塞武裝　觀看攻擊畫面

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）近日因前列腺癌引起的併發症秘密住院治療，但美國總統拜登卻表示相信奧斯汀的「能力」，引起外界擔憂。而據美媒透露，奧斯汀住院治療期間，曾在病房內建議白宮對也門胡塞武裝發起反擊措施。



據美聯社13日報道，奧斯汀一直對外隱瞞自己住院的消息，直到9日胡塞武裝襲擊美國軍艦。五角大樓發言人萊德（Pat Ryder）透露，胡塞武裝襲擊發生後，奧斯汀在病房裏遠程召集了軍方最高領導人，並與拜登進行了交流，考慮了各種選項後，下令空襲。

美媒稱，這是由於奧斯汀的病房配置和他平時的工作環境沒有多少區別，不僅擁有完整的保密通訊設備，他的助理團隊也時刻陪在他身邊。而當胡塞武裝發動襲擊時，奧斯汀就在病房裏觀看了美英艦艇攔截襲擊的畫面。之後，他還說服了白宮，對胡塞武裝的襲擊做出了反制措施。

11日夜間，美國和英國對也門胡塞武裝的雷達、指揮中心、武器儲存設施等28個地點發動空襲。12日，美軍又單獨對胡塞武裝發動了第二次打擊。拜登聲稱，空襲得到了加拿大、澳洲、巴林和荷蘭的支持，是對胡塞武裝襲擊紅海商船的直接回應。

另一方面，奧斯汀隱瞞自己住進ICU的行為，引起外界擔憂。奧斯汀現年70歲，退役四星上將，經拜登提名於2021年1月成為美國首位非裔防長。美國政治新聞網（politico）提到，奧斯汀以注重隱私著稱，經常避開聚光燈，不願定期與媒體交談。

2023年12月19日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin，右）在巴林以視像方式參加紅海安全峰會，幾天後他入院接受列腺癌手術。（Reuters）

去年12月，奧斯汀被診斷出患有前列腺癌，並在接受微創手術治療後出現併發症，這些併發症導致其在今年1月1日住進了重症監護室（ICU）。而拜登直到1月4日才知曉這一消息，這令白宮方面「感到震驚」。

美國白宮國家安全委員會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）表示，白宮甚至都不知道奧斯汀在去年12月22日接受前列腺切除術時，將其手中的權力移交給了美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）。

對此，來自蒙大拿州的強硬派共和黨眾議員羅森代爾（Matt Rosendale）計劃對奧斯汀提出彈劾決議，前總統特朗普、眾議院共和黨會議主席斯特凡尼克（Elise Stefanik）等知名共和黨人也喊話奧斯汀下台。五角大樓則表示奧斯汀無意請辭，白宮也稱總統拜登並不尋求罷免他。

美國「Axios新聞網」稱，目前還沒有民主黨人要求奧斯汀辭職。但有來自包括黨內高層的聲音提出尖鋭批評，敦促國防部提高訊息透明度。

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