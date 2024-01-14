台灣大選｜德國法國稱祝賀選民與當選者　聲明均未提賴清德名字

台灣大選1月13日舉行，民進黨總統候選人賴清德宣布勝選，德國外交部與法國外交部14日分別發表聲明，祝賀台灣選舉的選民、候選人及當選者，又稱冀在「一中政策」框架內擴大與台灣的關係。兩國聲明均未有直接談及賴清德的名字或民進黨。



德方在聲明表示，台灣自由、和平的選舉再次顯示民主在台灣的根基有多強大，以及選民對民主價值的渴望，德方祝賀所有參加選舉的選民、候選人及當選者。

德國外交部又指，德國與台灣在許多領域有密切和良好關係，冀在一個中國政策框架內擴大這種關係，並稱台海和平穩定對地區乃至世界至關重要，德國正努力維持現狀，建立信任。德方指，現狀只能透過和平方式並經雙方同意才能改變，希望雙方進一步推動重啟對話的努力。

台灣大選：德國外交部2024年1月14日發表聲明，祝賀所有參與台灣大選的選民、候選人及當選者，未直接提及賴清德與民進黨（網站截圖）

法國外交部的聲明也指，祝賀所有參與這民主活動的選民、候選人及當選者，又指台灣是歐洲和法國的緊密夥伴，希望在選舉後，能夠在一個中國政策的框架內進一步發展與台灣關係，特別是在經濟、文化、科技領域。

法方重申區域和平穩定至關重要，各方尊重現狀，希望台海兩岸恢復對話與合作。

歐盟：祝賀參與民主活動的選民

歐盟也在1月13日發聲明表示，歡迎台灣1月13日舉行的選舉，向所有參與這民主活動的選民表示祝賀。歐盟強調台海和平與穩定是區域和全球安全與繁榮的關鍵，歐盟仍然對台灣海峽日益緊張的局勢感到關切，並反對任何單方面改變現狀的企圖。

聲明同樣未有提到賴清德。