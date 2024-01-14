台灣大選｜北京不會與賴清德對話　兩岸未來愈見不穩｜外媒怎麼看

台灣大選是全球的媒體焦點。賴清德勝選對很多人而言並非意外，但未來兩岸關係發展將影響台海和平穩定，賴清德並非穩定的泉源，歐美媒體均對未來兩岸關係抱持悲觀態度。



美國《紐約時報》：兩岸關係未來四年將不穩定

在選前，中國大陸把賴清德描繪成一個壞人，稱他為固執的「台獨工作者」、「兩岸和平的破壞者」和可能的「危險戰爭的創造者」。雖然賴清德表示台灣不需要獨立，將追求一種平衡的兩岸關係方式，包括合作，但中國改變觀點的可能性很小。

兩岸關係在未來四年將會變得不穩定，中國大陸可能會針對貿易進行打擊，或擴大軍事演習、假資訊、威脅和經濟壓迫來影響台灣的政治。

當然戰爭並非不可避免，中國目前正忙於憂慮的經濟問題，而美國則在歐洲和中東參與戰爭，這使得兩岸爆發戰爭變得不太可能。對中國而言，擴大和平融合的道路符合國家利益，這樣他們就不必打仗。但習近平恐怕無法改變台灣對中國的形像，因在最近的民調顯示，不到10%的台灣受訪者認為中國大陸值得信賴。

圖為1月13日，有民進黨支持者在台北民進黨集會期間拉起「台灣獨立」的橫額。（Reuters）

英國BBC：國民黨未來吸引年輕選民

賴清德是民進黨的黨內的強硬派，主張正式宣布台灣獨立，中國對賴清德和其競選搭檔蕭美琴深感厭惡和不信任。即使賴清德聲稱尋求兩岸對話，但中國大陸很可能拒絕。

中國可能會以大規模的軍事行動表達對賴清德政府的不滿，還可能加大經濟和外交壓力，誘使更多仍然承認台灣的少數小國與台灣斷交，並對更多台灣企業、產品和人士實施制裁。

台灣選民選出了賴清德，是明確拒絕中國大陸的選擇。他們意識到來自北京的危險，他們也希望進行對話，但國民黨未能吸引到那些愈來愈認同自己是台灣人而非中國人的年輕選民。

儘管如此，選舉的結果亦明確顯示了選民對民進黨的不滿，這就是為何民進黨在議會中失去多數議席的原因。國民黨與民眾黨組成聯盟，很可能獲得足夠席位掌控立法，阻撓賴清德的議程。