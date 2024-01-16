美國大選首場初選揭幕　特朗普有望破紀錄？4條Q&A看懂黨團會議

美國共和黨1月15日晚上（香港時間16日早上）會在艾奧瓦州（Iowa）舉行「黨團會議」（Caucus），意味美國大選首場初選即將打響，該州共和黨選民會在當晚決定前總統特朗普（Donald Trump）、佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）等競逐者能否取得提名，特朗普在民調有強勢表現，據美媒指，他有望打破紀錄。



《華盛頓郵報》1月13日報道，今年缺乏往昔的戲劇性與懸念。在美國NBC News、Des Moines Register及Mediacom共同在1月13日發表黨團會議前最後一份民意調查結果中，特朗普以約28個百分點遙遙領先其他對手。第二名是前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley），有20%的支持；第三名是16%支持率的佛州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）。

報道指，雖然特朗普在艾奧瓦州的競選活動遠少於競爭對手，但他有望打破1988年候選人多爾（Bob Dole）在共和黨初選黨團會議以12個百分點優勢勝過羅伯森（Pat Robertson）的最大優勢紀錄。

報道又指，特朗普也有可能成為首位在多個候選人的黨團會議之中取得絕對多數票的共和黨人。在此之前，無論是共和黨或民主黨，最接近多數票的候選人是1984年的蒙代爾（Walter F. Mondale），他在民主黨黨團會議上獲得49%選票，對手哈特（Gary Hart） 則獲得17%選票。

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究竟什麼是黨團會議？對大選有何影響？以下是4條問答有助了解黨團會議：

何謂黨團會議 ？

美國黨內選出總統候選人，可分為黨團會議和初選（Primary）兩種形式。一般初選中，選民只須往票站或郵遞作不記名投票，即可選出心儀候選人；黨團會議則會在現場集會，選民會高叫口號、公開辯論，爭取家人及街坊朋友支持，更類似經辯論得出的集體決定。

艾奧瓦州舉行黨團會議當天，登記黨員會聚集在州內逾千個場地，投票方式「各處鄉村各處例」，由舉手或分組投票均有，亦有場地會要求選民站在所支持的候選人隊伍中，由專人「數人頭」計票。

若某位參選人在首輪投票中得票率低於15%的「有效門檻」，就無法「入閘」。他們的選民可在第二輪重新站隊，支持另一位候選人，最後再根據比例，在41名代表中換算每個參選人所得的全國黨代表大會席位。

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）2024年1月5日赴艾奧瓦州（Iowa）梅森（Mason）造勢。（Reuters）

對大選有何影響？

共和黨候選人在在艾奧瓦州爭奪的代表票，僅佔7月全國黨代表大會席位總數的1%，對全國初選的影響似乎相當輕微。在2016年，特朗普在艾奧瓦州黨團會議投選中僅排名第二，但仍無礙他勝選總統。他之後在2020年以約97%支持率大勝，隨後亦勝出黨內初選。

然而， 黨團會議是全國選民看到各候選人得票表現的首次機會，若能在這個關鍵的起步階段勝出，將為競選活動「注入活力」，並成為媒體焦點。這些都是選票之外的額外影響，有助在全國初選中尋求勝利。

選情如何？

今屆共和黨主要候選人已減至5人，其中呼聲最高的特朗普團隊聲言，要在艾奧瓦州取得壓倒性勝利。RealClearPolitics民調顯示，特朗普該州支持率分別領先主要對手、佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）及前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）逾30個百分點。

美國佛羅里達州州長、共和黨總統候選人德桑蒂斯（Ron DeSantis）2024年1月5日在愛荷華州錫達福爾斯（Cedar Falls）發表演說。（Reuters）

雖然特朗普優勢仍在，但英國廣播公司（BBC）3日報道指，特朗普在其他州的優勢通常介於45至60個百分點，相較之下，表明至少有部份選民希望總統換人。

民主黨放棄艾奧瓦黨團會議？

拜登2023年曾表示，民主黨須確保有色人種選民在選舉初期投選提名人時，擁有充足的發言權。本屆民主黨首場的初選，會在2月3日於南卡羅來納州舉行，人口90%為白人的艾奧瓦州則只會舉行郵遞投票，並在3月5日點算結果。

拜登上屆雖順利勝選，但在該州當時的民主黨黨團會議中僅排第四。